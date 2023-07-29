"Наполеон", но не торт: этот небанальный рецепт шашлыка станет вашим любимым

Удивите друзей необычным мясом!

Шашлык – это не просто нарезанные и обжаренные на костре кусочки мяса, это целое искусство. Конечно, у каждого есть свой любимый, проверенный годами рецепт. Но ведь можно разнообразить свое "шашлычное" меню и попробовать что-нибудь новенькое.

Именно такое новое и необычное блюдо и предлагает "Це Смак". Шашлык "Наполеон" — это не просто мясо, это небанальное угощение в форме рулетиков или квадратиков. Для такого непревзойденного блюда нужно использовать говяжью вырезку с бараньим или свиным салом и, если есть желание, можно начинить шашлык любимыми овощами. Попробуете?

Как приготовить говяжий шашлык "Наполеон"

Ингредиенты на 4 порции:

говяжья вырезка – 1 кг;

сало – 500 г;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Говяжью вырезку промойте, обсушите с помощью бумажных полотенец. И говяжью вырезку, и баранье сало нарежьте продольными полосками шириной от 0,5 до 0,8 см. Говядину хорошо отбейте и присыпьте солью и перцем. По желанию можете добавить специи – сухой чеснок, кориандр, зрение или паприку. Поверх отбитого мяса выложите кусочки сальника, скрутите ингредиенты рулетом и нарежьте порционными кусочками. Плотно натяните куски на шампур. Переворачивая, жарьте шашлык до готовности.

Подавайте мясо с любимым соусом и свежими овощами. По желанию можно подать с хрустящим лавашем с творогом и зеленью или хачапури на шампуре.