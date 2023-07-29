"Наполеон", але не торт: цей небанальний рецепт шашлику стане вашим улюбленим
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Здивуйте друзів незвичайним м’ясом!
Шашлик – це не просто нарізані та обсмажені на багатті шматочки м’яса, це ціле мистецтво. Звичайно, у кожного є свій улюблений, перевірений роками рецепт. Але ж можна урізноманітнити своє "шашличне" меню і спробувати щось новеньке.
Саме така нова і незвичайна страва і пропонує "Це Смак". Шашлик "Наполеон" — це не просто м’ясо, це небанальне частування у формі рулетиків чи квадратиків. Для такої неперевершеної страви потрібно використовувати яловичу вирізку з баранячим або свинячим салом і, якщо є бажання, можна начинити шашлик улюбленими овочами. Спробуєте?
Як приготувати яловичий шашлик "Наполеон"
Інгредієнти на 4 порції:
- яловича вирізка – 1 кг;
- сало – 500 г;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Яловичу вирізку промийте, обсушіть за допомогою паперових рушників.
- І яловичу вирізку, і бараняче сало наріжте поздовжніми смужками шириною від 0,5 до 0,8 см. Яловичину добре відбийте і присипте сіллю та перцем. За бажанням можете додати спеції – сухий часник, коріандр, зір чи паприку.
- Поверх відбитого м’яса викладіть шматочки сальника, скрутіть інгредієнти рулетом і наріжте порційними шматочками.
- Щільно натягніть шматки на шампур. Перевертаючи, смажте шашлик до готовності.
Подавайте м’ясо з улюбленим соусом та свіжими овочами. За бажанням можна подати з хрумким лавашем із сиром і зеленню або хачапурі на шампурі.