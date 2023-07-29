"Наполеон", але не торт: цей небанальний рецепт шашлику стане вашим улюбленим

Здивуйте друзів незвичайним м’ясом!

Шашлик – це не просто нарізані та обсмажені на багатті шматочки м’яса, це ціле мистецтво. Звичайно, у кожного є свій улюблений, перевірений роками рецепт. Але ж можна урізноманітнити своє "шашличне" меню і спробувати щось новеньке.

Саме така нова і незвичайна страва і пропонує "Це Смак". Шашлик "Наполеон" — це не просто м’ясо, це небанальне частування у формі рулетиків чи квадратиків. Для такої неперевершеної страви потрібно використовувати яловичу вирізку з баранячим або свинячим салом і, якщо є бажання, можна начинити шашлик улюбленими овочами. Спробуєте?

Як приготувати яловичий шашлик "Наполеон"

Інгредієнти на 4 порції:

яловича вирізка – 1 кг;

сало – 500 г;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Яловичу вирізку промийте, обсушіть за допомогою паперових рушників. І яловичу вирізку, і бараняче сало наріжте поздовжніми смужками шириною від 0,5 до 0,8 см. Яловичину добре відбийте і присипте сіллю та перцем. За бажанням можете додати спеції – сухий часник, коріандр, зір чи паприку. Поверх відбитого м’яса викладіть шматочки сальника, скрутіть інгредієнти рулетом і наріжте порційними шматочками. Щільно натягніть шматки на шампур. Перевертаючи, смажте шашлик до готовності.

Подавайте м’ясо з улюбленим соусом та свіжими овочами. За бажанням можна подати з хрумким лавашем із сиром і зеленню або хачапурі на шампурі.