Рус

"Наполеон", але не торт: цей небанальний рецепт шашлику стане вашим улюбленим

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ідеальний рецепт яловичого шашлику
Ідеальний рецепт яловичого шашлику. Фото cesmak.info

Здивуйте друзів незвичайним м’ясом!

Шашлик – це не просто нарізані та обсмажені на багатті шматочки м’яса, це ціле мистецтво. Звичайно, у кожного є свій улюблений, перевірений роками рецепт. Але ж можна урізноманітнити своє "шашличне" меню і спробувати щось новеньке.

Саме така нова і незвичайна страва і пропонує "Це Смак". Шашлик "Наполеон" — це не просто м’ясо, це небанальне частування у формі рулетиків чи квадратиків. Для такої неперевершеної страви потрібно використовувати яловичу вирізку з баранячим або свинячим салом і, якщо є бажання, можна начинити шашлик улюбленими овочами. Спробуєте?

Як приготувати яловичий шашлик "Наполеон"

Інгредієнти на 4 порції:

  • яловича вирізка – 1 кг;
  • сало – 500 г;
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Яловичу вирізку промийте, обсушіть за допомогою паперових рушників.
  2. І яловичу вирізку, і бараняче сало наріжте поздовжніми смужками шириною від 0,5 до 0,8 см. Яловичину добре відбийте і присипте сіллю та перцем. За бажанням можете додати спеції – сухий часник, коріандр, зір чи паприку.
  3. Поверх відбитого м’яса викладіть шматочки сальника, скрутіть інгредієнти рулетом і наріжте порційними шматочками.
  4. Щільно натягніть шматки на шампур. Перевертаючи, смажте шашлик до готовності.

Подавайте м’ясо з улюбленим соусом та свіжими овочами. За бажанням можна подати з хрумким лавашем із сиром і зеленню або хачапурі на шампурі.

Теги:
#Рецепт #Шашлик #Готуємо вдома