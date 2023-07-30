Тот самый оригинальный рецепт котлет, который вы искали: любимый съест все и не заметит
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Бекон придает котлетам интересных копченых нот
Возможно ли сделать любимые котлеты еще ароматнее и сочнее? Да, если завернуть их в бекон.
Такое блюдо по рецепту Shuba можно запечь в духовке или пожарить на гриле. Блюдо отлично подойдет как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина.
Как приготовить куриные котлеты в беконе
Ингредиенты на 4 порции:
- куриный фарш — 800 г;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- бекон — 160 г;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- манная крупа — 100 г;
- соль — 5 г;
- перец черный молотый — 5 г;
- приправа к курице — 10 г;
- масло подсолнечное — 20 мл.
Способ приготовления:
- Очистите и мелко нашинкуйте лук. Бекон нарежьте тонкими полосками.
- В миску выложите фарш, добавьте к нему яйцо, лук, манную крупу, соль. Массу поперчите, посолите, вымешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Через полчаса достаньте фарш, еще раз вымешайте и сформируйте из него продолговатые котлеты. Заверните их в полоски бекона.
- Смажьте растительным маслом форму для запекания и выложите в нее биточки.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите в нее форму и запекайте биточки 30-40 минут до зарумянивания бекона.
Подавайте котлеты в беконе с любимым соусом, витаминным салатом и ароматным картофелем. Наслаждайтесь блюдом, приятного аппетита!