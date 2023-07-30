Тот самый оригинальный рецепт котлет, который вы искали: любимый съест все и не заметит

Бекон придает котлетам интересных копченых нот

Возможно ли сделать любимые котлеты еще ароматнее и сочнее? Да, если завернуть их в бекон.

Такое блюдо по рецепту Shuba можно запечь в духовке или пожарить на гриле. Блюдо отлично подойдет как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина.

Как приготовить куриные котлеты в беконе

Ингредиенты на 4 порции:

куриный фарш — 800 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

бекон — 160 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

манная крупа — 100 г;

соль — 5 г;

перец черный молотый — 5 г;

приправа к курице — 10 г;

масло подсолнечное — 20 мл.

Способ приготовления:

Очистите и мелко нашинкуйте лук. Бекон нарежьте тонкими полосками. В миску выложите фарш, добавьте к нему яйцо, лук, манную крупу, соль. Массу поперчите, посолите, вымешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Через полчаса достаньте фарш, еще раз вымешайте и сформируйте из него продолговатые котлеты. Заверните их в полоски бекона. Смажьте растительным маслом форму для запекания и выложите в нее биточки. Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите в нее форму и запекайте биточки 30-40 минут до зарумянивания бекона.

Подавайте котлеты в беконе с любимым соусом, витаминным салатом и ароматным картофелем. Наслаждайтесь блюдом, приятного аппетита!