Укр

Тот самый оригинальный рецепт котлет, который вы искали: любимый съест все и не заметит

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
shuba.life

Бекон придает котлетам интересных копченых нот

Возможно ли сделать любимые котлеты еще ароматнее и сочнее? Да, если завернуть их в бекон.

Такое блюдо по рецепту Shuba можно запечь в духовке или пожарить на гриле. Блюдо отлично подойдет как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина.

Как приготовить куриные котлеты в беконе

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриный фарш — 800 г;
  • яйцо куриное, большое — 1 шт.;
  • бекон — 160 г;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • манная крупа — 100 г;
  • соль — 5 г;
  • перец черный молотый — 5 г;
  • приправа к курице — 10 г;
  • масло подсолнечное — 20 мл.

Способ приготовления:

  1. Очистите и мелко нашинкуйте лук. Бекон нарежьте тонкими полосками.
  2. В миску выложите фарш, добавьте к нему яйцо, лук, манную крупу, соль. Массу поперчите, посолите, вымешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
  3. Через полчаса достаньте фарш, еще раз вымешайте и сформируйте из него продолговатые котлеты. Заверните их в полоски бекона.
  4. Смажьте растительным маслом форму для запекания и выложите в нее биточки.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите в нее форму и запекайте биточки 30-40 минут до зарумянивания бекона.

Подавайте котлеты в беконе с любимым соусом, витаминным салатом и ароматным картофелем. Наслаждайтесь блюдом, приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Котлеты #Готовим дома