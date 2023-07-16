Котлеты не успеют даже остыть: секретный ингредиент от немецких фрау сделает их невероятно сочными
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Всего пару ложек — и такой эффект!
Котлеты – одно из самых популярных блюд, которое можно готовить из любого мяса, добавлять овощи для сочности и пряности по вкусу. Конечно, каждый имеет свой собственный рецепт для того, чтобы в результате получить сочные биточки.
А вот немецкие фрау добавляют в котлетный фарш ароматную горчицу. "Це Смак" утверждает, что такие биточки получаются нежными и вкусными. Хрустящая панировка поможет сохранить сочность мяса. Попробуем?
Как приготовить котлеты по-немецки
Ингредиенты на 6 порций:
- свиной фарш – 500 г;
- говяжий фарш – 500 г;
- лук – 1-2 шт.;
- чеснок – 1 зуб.;
- яйцо – 2 шт.;
- батон – 50-60 г;
- молоко – 100 мл;
- горчица – 1,5–2 ч. л.;
- зелень – 2 ст. л.;
- панировочные сухари – 100 г;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте лук и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.
- Возьмите 3 ломтика батона, обрежьте корочку, и замочите мякоть в молоке. Затем отожмите лишнюю жидкость и добавьте хлеб в фарш.
- Туда же вбейте яйца, выжмите через пресс чеснок и добавьте жареный лук, измельченную зелень, горчицу, соль и перец. Тщательно перемешивайте фарш в течение 10 минут.
- Сформируйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом сливочном масле. Готовьте примерно по 5 минут с каждой стороны.
Котлеты готовы, можно подавать на стол. Приготовьте к ним необычное картофельное пюре и наслаждайтесь!