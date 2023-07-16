Котлеты не успеют даже остыть: секретный ингредиент от немецких фрау сделает их невероятно сочными

Всего пару ложек — и такой эффект!

Котлеты – одно из самых популярных блюд, которое можно готовить из любого мяса, добавлять овощи для сочности и пряности по вкусу. Конечно, каждый имеет свой собственный рецепт для того, чтобы в результате получить сочные биточки.

А вот немецкие фрау добавляют в котлетный фарш ароматную горчицу. "Це Смак" утверждает, что такие биточки получаются нежными и вкусными. Хрустящая панировка поможет сохранить сочность мяса. Попробуем?

Как приготовить котлеты по-немецки

Ингредиенты на 6 порций:

свиной фарш – 500 г;

говяжий фарш – 500 г;

лук – 1-2 шт.;

чеснок – 1 зуб.;

яйцо – 2 шт.;

батон – 50-60 г;

молоко – 100 мл;

горчица – 1,5–2 ч. л.;

зелень – 2 ст. л.;

панировочные сухари – 100 г;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета. Возьмите 3 ломтика батона, обрежьте корочку, и замочите мякоть в молоке. Затем отожмите лишнюю жидкость и добавьте хлеб в фарш. Туда же вбейте яйца, выжмите через пресс чеснок и добавьте жареный лук, измельченную зелень, горчицу, соль и перец. Тщательно перемешивайте фарш в течение 10 минут. Сформируйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом сливочном масле. Готовьте примерно по 5 минут с каждой стороны.

Котлеты готовы, можно подавать на стол. Приготовьте к ним необычное картофельное пюре и наслаждайтесь!