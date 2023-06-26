Лук резать или тереть: раскрываем секрет идеальных котлет

Лайфхаки, которые сделают ваше блюдо вкуснее

Сочные, ароматные котлеты — распространенное и любимое блюдо практических всех. Во время приготовления котлет в фарше используется лук. Он придает котлетам сочности. Также овощ выступает связующим элементом, который помогает котлетам держаться и не распадаться во время обжаривания.

Однако мало кто знает, как правильно добавлять лук в мясо. Вместе с "Главредом" расскажем об основных тонкостях "котлетного" дела.

Как правильно добавлять лук в котлеты

Для того, чтобы котлеты получились сочными, мало добавить в фарш одну луковицу. Лучше ориентироваться на граммы. В том случае, если вы используете обжаренный лук, его масса должна составлять около 300 грамм на 1 килограмм фарша. Если же вы используете сырой лук, его стоит брать не более 200 грамм.

Главное после добавления лука — сразу обжарить фарш, иначе лук может пустить слишком много сока и закиснуть. Всегда в фарш лук и зелень необходимо добавлять в последний момент, перед самым приготовлением.

Для того, чтобы котлеты вышли нежными и приятными по текстуре, лучше натереть лук на терке. Порезанный лук чаще добавляют в рубленное мясо, например — в бифштекс.

Кстати, для любителей котлет рекомендуем попробовать котлеты с кукурузой. Удивите близких необычным блюдом!