Вы будете завтракать только так: идеальный рецепт налистников с яблоками
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Потрясающее блюдо без возни на кухне
Завтрак — важный прием пищи. Очень важно, чтобы он был сытным, вкусным, полезным и из простых ингредиентов.
Это все про налистники с яблоками по рецепту Food Oboz. Такое блюдо — не только отличный завтрак, но и непревзойденное украшение любого праздничного стола. Приготовленные блины будут иметь чрезвычайно нежный сладкий вкус и невероятный яблочный аромат, и они точно не оставят равнодушными!
Как приготовить налистники с яблоками
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахар — 2,5 ст. л.;
- пшеничная мука — 300 г;
- молоко — 500 мл;
- растительное масло — 20 мл;
- яблоки среднего размера — 3 шт.;
- масло сливочное — 20 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для приготовления теста в глубокую миску вбейте яйца, посолите, добавьте ванильный сахар и 1 ст. л. обычного сахара. Взбейте венчиком до однородности.
- В два этапа добавьте просеянную пшеничную муку, параллельно — молоко комнатной температуры. Готовое тесто процедите через сито, чтобы не было комочков.
- Добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.
- Через указанное время половником вливайте тесто в сковородку, равномерно распределите и жарьте до золотистого цвета с обеих сторон, пока тесто не закончится.
- Для начинки очистите яблока от кожуры, вырежьте серединки, мякоть измельчите на кубики. Перемешайте с сахаром.
- Полученную начинку выложите на блин, заверните края и сформируйте конвертики. Положите в смазанную растительным маслом формочку для выпекания.
- Смажьте блины сливочным маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов в духовку на 25 минут.
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