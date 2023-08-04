Вы будете завтракать только так: идеальный рецепт налистников с яблоками

Потрясающее блюдо без возни на кухне

Завтрак — важный прием пищи. Очень важно, чтобы он был сытным, вкусным, полезным и из простых ингредиентов.

Это все про налистники с яблоками по рецепту Food Oboz. Такое блюдо — не только отличный завтрак, но и непревзойденное украшение любого праздничного стола. Приготовленные блины будут иметь чрезвычайно нежный сладкий вкус и невероятный яблочный аромат, и они точно не оставят равнодушными!

Как приготовить налистники с яблоками

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — 10 г;

сахар — 2,5 ст. л.;

пшеничная мука — 300 г;

молоко — 500 мл;

растительное масло — 20 мл;

яблоки среднего размера — 3 шт.;

масло сливочное — 20 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления теста в глубокую миску вбейте яйца, посолите, добавьте ванильный сахар и 1 ст. л. обычного сахара. Взбейте венчиком до однородности. В два этапа добавьте просеянную пшеничную муку, параллельно — молоко комнатной температуры. Готовое тесто процедите через сито, чтобы не было комочков. Добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте на 15-20 минут. Через указанное время половником вливайте тесто в сковородку, равномерно распределите и жарьте до золотистого цвета с обеих сторон, пока тесто не закончится. Для начинки очистите яблока от кожуры, вырежьте серединки, мякоть измельчите на кубики. Перемешайте с сахаром. Полученную начинку выложите на блин, заверните края и сформируйте конвертики. Положите в смазанную растительным маслом формочку для выпекания. Смажьте блины сливочным маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов в духовку на 25 минут.

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