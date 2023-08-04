Ви снідатимете тільки так: ідеальний рецепт налисників з яблуками

Приголомшливе блюдо без метушні на кухні

Сніданок — важливий прийом їжі. Дуже важливо, щоб він був ситним, смачним, корисним та з простих інгредієнтів.

Це все про налисники з яблуками за рецептом Food Oboz. Така страва — не лише чудовий сніданок, а й неперевершена прикраса будь-якого святкового столу. Приготовані млинці матимуть надзвичайно ніжний солодкий смак та неймовірний яблучний аромат, і вони точно не залишать байдужими!

Як приготувати налисники з яблуками

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

ванільний цукор — 10 г;

цукор — 2,5 ст. л.;

пшеничне борошно — 300 г;

молоко — 500 мл;

рослинна олія — 20 мл;

яблука середнього розміру – 3 шт.;

масло вершкове — 20 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для приготування тіста в глибоку миску вбийте яйця, посоліть, додайте ванільний цукор і 1 ст. л. звичайного цукру. Збийте вінчиком до однорідності. У два етапи додайте просіяне пшеничне борошно, паралельно — молоко кімнатної температури. Готове тісто процідіть через сито, щоб не було грудочок. Додайте олію, перемішайте і залиште на 15-20 хвилин. Через зазначений час ополоником вливайте тісто в сковорідку, рівномірно розподіліть і смажте до золотистого кольору з обох боків, доки тісто не закінчиться. Для начинки очистьте яблука від шкірки, виріжте серединки, подрібніть м'якуш на кубики. Перемішайте із цукром. Отриману начинку викладіть на млинець, загорніть краї та сформуйте конвертики. Покладіть у змащену рослинною олією форму для випікання. Змастіть вершковим маслом млинці та відправте в розігріту до 180 градусів в духовку на 25 хвилин.

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