Ви снідатимете тільки так: ідеальний рецепт налисників з яблуками
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Приголомшливе блюдо без метушні на кухні
Сніданок — важливий прийом їжі. Дуже важливо, щоб він був ситним, смачним, корисним та з простих інгредієнтів.
Це все про налисники з яблуками за рецептом Food Oboz. Така страва — не лише чудовий сніданок, а й неперевершена прикраса будь-якого святкового столу. Приготовані млинці матимуть надзвичайно ніжний солодкий смак та неймовірний яблучний аромат, і вони точно не залишать байдужими!
Як приготувати налисники з яблуками
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- ванільний цукор — 10 г;
- цукор — 2,5 ст. л.;
- пшеничне борошно — 300 г;
- молоко — 500 мл;
- рослинна олія — 20 мл;
- яблука середнього розміру – 3 шт.;
- масло вершкове — 20 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для приготування тіста в глибоку миску вбийте яйця, посоліть, додайте ванільний цукор і 1 ст. л. звичайного цукру. Збийте вінчиком до однорідності.
- У два етапи додайте просіяне пшеничне борошно, паралельно — молоко кімнатної температури. Готове тісто процідіть через сито, щоб не було грудочок.
- Додайте олію, перемішайте і залиште на 15-20 хвилин.
- Через зазначений час ополоником вливайте тісто в сковорідку, рівномірно розподіліть і смажте до золотистого кольору з обох боків, доки тісто не закінчиться.
- Для начинки очистьте яблука від шкірки, виріжте серединки, подрібніть м'якуш на кубики. Перемішайте із цукром.
- Отриману начинку викладіть на млинець, загорніть краї та сформуйте конвертики. Покладіть у змащену рослинною олією форму для випікання.
- Змастіть вершковим маслом млинці та відправте в розігріту до 180 градусів в духовку на 25 хвилин.
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