Сытный обед за копейки: ленивый рецепт макарон с сырно-сливочным соусом
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Такую вкуснятину вы приготовите всего за 15 минут
Если вы любите пасту, но классический рецепт макарон по-флотски уже надоел, предлагаем разнообразить меню. Давайте приготовим сегодня макароны с сырно-сливочным соусом.
В этом быстром и ленивом рецепте от Shuba все стандартно: макароны, сливки, сыр, масло, ваши любимые специи. Но готовится все это быстрее и в одной кастрюле. Главное правило здесь: чем больше будет сыра, тем гуще получится соус.
Как приготовить макароны с ленивым сырно-сливочным соусом
Ингредиенты на 4 порции:
- макароны — 300 г;
- вода — 2 л;
- масло сливочное — 20 г;
- сливки — 2 ст. л.;
- плавленый сыр — 70 г;
- специи, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Поставьте макароны вариться согласно инструкции на упаковке, но соли положите меньше. За 5 минут до готовности слейте воду с макарон, оставив столько, чтобы она лишь покрывала их.
- К макаронам добавьте сливочное или оливковое масло, сливки, измельченный сыр и специи и размешайте до полного растворения сыра.
- Доведите пасту до закипания, но не кипятите. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться до желаемой мягкости пасты.
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