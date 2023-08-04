Сытный обед за копейки: ленивый рецепт макарон с сырно-сливочным соусом

Такую вкуснятину вы приготовите всего за 15 минут

Если вы любите пасту, но классический рецепт макарон по-флотски уже надоел, предлагаем разнообразить меню. Давайте приготовим сегодня макароны с сырно-сливочным соусом.

В этом быстром и ленивом рецепте от Shuba все стандартно: макароны, сливки, сыр, масло, ваши любимые специи. Но готовится все это быстрее и в одной кастрюле. Главное правило здесь: чем больше будет сыра, тем гуще получится соус.

Как приготовить макароны с ленивым сырно-сливочным соусом

Ингредиенты на 4 порции:

макароны — 300 г;

вода — 2 л;

масло сливочное — 20 г;

сливки — 2 ст. л.;

плавленый сыр — 70 г;

специи, соль — по вкусу

Способ приготовления:

Поставьте макароны вариться согласно инструкции на упаковке, но соли положите меньше. За 5 минут до готовности слейте воду с макарон, оставив столько, чтобы она лишь покрывала их. К макаронам добавьте сливочное или оливковое масло, сливки, измельченный сыр и специи и размешайте до полного растворения сыра. Доведите пасту до закипания, но не кипятите. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться до желаемой мягкости пасты.

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