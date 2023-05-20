Добавьте горсть фарша - и вы накормите всю семью: рецепт макарон по-флотски

Вкусный обед из недорогих продуктов без лишней возни

Макароны по-флотски – это блюдо, которое никогда не надоедает и очень спасает ситуацию, когда дома минимальный набор продуктов. Традиционно такие макароны готовят обязательно с фаршем или тушенкой и легкой овощной зажаркой. Также для пикантности в блюдо добавляется томатный соус или паста.

Для макарон по-флотски по рецепту Horodok.city берется свиной или говяжий фарш, а качестве макаронных изделий лучше брать спагетти. Томатная паста сделает блюдо более аппетитным, мягким и не таким жирным. А если выложить фарш в гнезда из макарон, вы получите ресторанное блюдо.

Как приготовить макароны по-флотски

Ингредиенты:

репчатый лук – 2 шт.;

чеснок – 3 зубчика.;

томатная паста – 250 г;

фарш из говядины – 200 г;

спагетти – 400 г.

Способ приготовления:

Лук нарежьте колечками, чеснок мелко порубите. Обжарьте овощи на слабом огне 3-5 минут. Выложите на сковородку фарш, поперчите и посолите. Жарьте 5 минут Влейте томатную пасту. Жарьте 5 минут Добавьте 100 мл воды и потушите под закрытой крышкой еще 5 минут. Заранее отварите спагетти. Не переварите их. Добавьте к ним фарш, заправленный томатной пастой.

Воду с макарон после варки можно сливать без дуршлага. Так вам не придется мыть лишнюю посуду.