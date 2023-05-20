Добавьте горсть фарша - и вы накормите всю семью: рецепт макарон по-флотски
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Вкусный обед из недорогих продуктов без лишней возни
Макароны по-флотски – это блюдо, которое никогда не надоедает и очень спасает ситуацию, когда дома минимальный набор продуктов. Традиционно такие макароны готовят обязательно с фаршем или тушенкой и легкой овощной зажаркой. Также для пикантности в блюдо добавляется томатный соус или паста.
Для макарон по-флотски по рецепту Horodok.city берется свиной или говяжий фарш, а качестве макаронных изделий лучше брать спагетти. Томатная паста сделает блюдо более аппетитным, мягким и не таким жирным. А если выложить фарш в гнезда из макарон, вы получите ресторанное блюдо.
Как приготовить макароны по-флотски
Ингредиенты:
- репчатый лук – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика.;
- томатная паста – 250 г;
- фарш из говядины – 200 г;
- спагетти – 400 г.
Способ приготовления:
- Лук нарежьте колечками, чеснок мелко порубите.
- Обжарьте овощи на слабом огне 3-5 минут.
- Выложите на сковородку фарш, поперчите и посолите. Жарьте 5 минут
- Влейте томатную пасту. Жарьте 5 минут
- Добавьте 100 мл воды и потушите под закрытой крышкой еще 5 минут.
- Заранее отварите спагетти. Не переварите их. Добавьте к ним фарш, заправленный томатной пастой.
Воду с макарон после варки можно сливать без дуршлага. Так вам не придется мыть лишнюю посуду.