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Добавьте горсть фарша - и вы накормите всю семью: рецепт макарон по-флотски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сытное и бюджетное блюдо - макароны по-флотски
Сытное и бюджетное блюдо - макароны по-флотски. Фото shuba.life

Вкусный обед из недорогих продуктов без лишней возни

Макароны по-флотски – это блюдо, которое никогда не надоедает и очень спасает ситуацию, когда дома минимальный набор продуктов. Традиционно такие макароны готовят обязательно с фаршем или тушенкой и легкой овощной зажаркой. Также для пикантности в блюдо добавляется томатный соус или паста.

Для макарон по-флотски по рецепту Horodok.city берется свиной или говяжий фарш, а качестве макаронных изделий лучше брать спагетти. Томатная паста сделает блюдо более аппетитным, мягким и не таким жирным. А если выложить фарш в гнезда из макарон, вы получите ресторанное блюдо.

Как приготовить макароны по-флотски

Ингредиенты:

  • репчатый лук – 2 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика.;
  • томатная паста – 250 г;
  • фарш из говядины – 200 г;
  • спагетти – 400 г.

Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте колечками, чеснок мелко порубите.
  2. Обжарьте овощи на слабом огне 3-5 минут.
  3. Выложите на сковородку фарш, поперчите и посолите. Жарьте 5 минут
  4. Влейте томатную пасту. Жарьте 5 минут
  5. Добавьте 100 мл воды и потушите под закрытой крышкой еще 5 минут.
  6. Заранее отварите спагетти. Не переварите их. Добавьте к ним фарш, заправленный томатной пастой.

Воду с макарон после варки можно сливать без дуршлага. Так вам не придется мыть лишнюю посуду.

Теги:
#Рецепт #Макароны #Фарш #Готовим дома