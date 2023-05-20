Додайте жменю фаршу — і ви нагодуєте всю родину: рецепт макаронів по-флотськи
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Смачний обід з недорогих продуктів без зайвої метушні
Макарони по-флотськи — це страва, яка ніколи не набридає і дуже рятує ситуацію, коли вдома мінімальний набір продуктів. Традиційно такі макарони готують обов’язково з фаршем або тушонкою та легкою овочевою засмажкою. Також для пікантності до страви додається томатний соус або паста.
Для макаронів по-флотськи за рецептом Horodok.city береться свинячий або яловичий фарш, а якість макаронних виробів краще брати спагетті. Томатна паста зробить страву більш апетитною, м’якою і не такою жирною. А якщо викласти фарш у гнізда з макаронів, ви отримаєте ресторанну страву.
Як приготувати макарони по-флотськи
Інгредієнти:
- цибуля – 2 шт.;
- часник — 3 зубчики.;
- томатна паста – 250 г;
- фарш із яловичини – 200 г;
- спагетті – 400 г.
Спосіб приготування:
- Цибулю наріжте кільцями, часник дрібно порубайте.
- Обсмажити овочі на слабкому вогні 3-5 хвилин.
- Викладіть на сковорідку фарш, поперчіть і посоліть. Смажте 5 хвилин
- Влийте томатну пасту. Смажте 5 хвилин
- Додайте 100 мл води і загасіть під закритою кришкою ще 5 хвилин.
- Завчасно відваріть спагетті. Не переваріть їх. Додайте фарш, заправлений томатною пастою.
Воду з макаронів після варіння можна зливати без дуршлагу. Так вам не доведеться мити зайвий посуд.