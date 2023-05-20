Додайте жменю фаршу — і ви нагодуєте всю родину: рецепт макаронів по-флотськи

Смачний обід з недорогих продуктів без зайвої метушні

Макарони по-флотськи — це страва, яка ніколи не набридає і дуже рятує ситуацію, коли вдома мінімальний набір продуктів. Традиційно такі макарони готують обов’язково з фаршем або тушонкою та легкою овочевою засмажкою. Також для пікантності до страви додається томатний соус або паста.

Для макаронів по-флотськи за рецептом Horodok.city береться свинячий або яловичий фарш, а якість макаронних виробів краще брати спагетті. Томатна паста зробить страву більш апетитною, м’якою і не такою жирною. А якщо викласти фарш у гнізда з макаронів, ви отримаєте ресторанну страву.

Як приготувати макарони по-флотськи

Інгредієнти:

цибуля – 2 шт.;

часник — 3 зубчики.;

томатна паста – 250 г;

фарш із яловичини – 200 г;

спагетті – 400 г.

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте кільцями, часник дрібно порубайте. Обсмажити овочі на слабкому вогні 3-5 хвилин. Викладіть на сковорідку фарш, поперчіть і посоліть. Смажте 5 хвилин Влийте томатну пасту. Смажте 5 хвилин Додайте 100 мл води і загасіть під закритою кришкою ще 5 хвилин. Завчасно відваріть спагетті. Не переваріть їх. Додайте фарш, заправлений томатною пастою.

Воду з макаронів після варіння можна зливати без дуршлагу. Так вам не доведеться мити зайвий посуд.