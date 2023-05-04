Ідеальні макарони не варять на воді: як приготувати ресторанну страву із трьох інгредієнтів
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Незвичайна страва із звичайних продуктів
Дивно, як той самий продукт в руках різних господинь може перетворитися на різні страви. Візьмемо макарони: хтось любить їх готувати по-флотськи, а у кого добре виходять макарони в молочному соусі на сковороді.
Не бійтеся експериментувати, адже навіть прості бюджетні продукти можна перетворити на ресторанну вечерю. Так і тут – для цієї страви за рецептом "Скарбнички рецептів" потрібні лише макарони, молоко, плавлений сирок та приправи до смаку. Нескладно, правда?
Як приготувати ніжні макарони у молочному соусі на сковороді.
Інгредієнти:
- макарони – 200 г;
- сирок плавлений – 1 шт;
- молоко – 500 мл;
- орегано, сіль, перець, ароматні трави, часник, зелень – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Розігріваємо трохи олії та викладаємо сухі макарони. Обсмажуємо трохи, перемішуючи, протягом 3 хвилин.
- Сирок ріжемо на шматочки і викладаємо на макарони.
- Наливаємо в сковороду молоко, накриваємо кришкою, додаємо сіль та приправи. Не перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо 10 хвилин на середньому вогні.
- Знімаємо сковороду з вогню, перемішуємо, розкладаємо на тарілках. Посипаємо зеленню та дрібно порізаним часником, подаємо на стіл.
Здивуйте своїх близьких також і пловом із макаронами. Це не менш смачна, але оригінальна страва припаде всім до душі.