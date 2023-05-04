Ідеальні макарони не варять на воді: як приготувати ресторанну страву із трьох інгредієнтів

Незвичайна страва із звичайних продуктів

Дивно, як той самий продукт в руках різних господинь може перетворитися на різні страви. Візьмемо макарони: хтось любить їх готувати по-флотськи, а у кого добре виходять макарони в молочному соусі на сковороді.

Не бійтеся експериментувати, адже навіть прості бюджетні продукти можна перетворити на ресторанну вечерю. Так і тут – для цієї страви за рецептом "Скарбнички рецептів" потрібні лише макарони, молоко, плавлений сирок та приправи до смаку. Нескладно, правда?

Як приготувати ніжні макарони у молочному соусі на сковороді.

Інгредієнти:

макарони – 200 г;

сирок плавлений – 1 шт;

молоко – 500 мл;

орегано, сіль, перець, ароматні трави, часник, зелень – на свій смак.

Спосіб приготування:

Розігріваємо трохи олії та викладаємо сухі макарони. Обсмажуємо трохи, перемішуючи, протягом 3 хвилин. Сирок ріжемо на шматочки і викладаємо на макарони. Наливаємо в сковороду молоко, накриваємо кришкою, додаємо сіль та приправи. Не перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо 10 хвилин на середньому вогні. Знімаємо сковороду з вогню, перемішуємо, розкладаємо на тарілках. Посипаємо зеленню та дрібно порізаним часником, подаємо на стіл.

Здивуйте своїх близьких також і пловом із макаронами. Це не менш смачна, але оригінальна страва припаде всім до душі.