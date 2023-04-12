Навіщо досвідчені господині замочують макарони перед варінням: хитрощі смачної пасти

Хвилина часу — і чудовий гарнір готовий!

Макарони є одним із найпопулярніших продуктів. З них можна приготувати чудовий гарнір до улюблених котлет і навіть незвичайний плов. Однак, при їх приготуванні можуть бути нюанси.

За допомогою "СОДу" поділимося нюансами, які допоможуть нам приготувати чудову страву. Макарони не злипнуться під час варіння і збережуть свій приголомшливий смак.

Як приготувати смачні макарони

Перед варінням необхідно замочити їх у воді. Справа в тому, що такі попередні "водні процедури" допомагають відварити спагетті ще швидше.

Як правило, час варіння виробник вказує на пакування макаронних виробів. Він може змінюватись від 6 до 12 хвилин, залежно від виду продукту. За допомогою замочування відварити макарони вийде за хвилину.

Як правильно замочувати макарони

Візьміть каструлю, в яку легко поміститься порція макаронів. Влийте стільки води, щоб вона повністю покрила їх. Залишіть "відмокати" їх на кілька годин. Після цього поставте каструлю на вогонь, посоліть, дочекайтеся кипіння і відваріть макарони. Вам знадобиться лише хвилина.

До речі, "Телеграф" уже розповідав, як готують макарони італійці. З цими хитрощами ви отримаєте неймовірну страву.