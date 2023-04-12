Навіщо досвідчені господині замочують макарони перед варінням: хитрощі смачної пасти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Хвилина часу — і чудовий гарнір готовий!
Макарони є одним із найпопулярніших продуктів. З них можна приготувати чудовий гарнір до улюблених котлет і навіть незвичайний плов. Однак, при їх приготуванні можуть бути нюанси.
За допомогою "СОДу" поділимося нюансами, які допоможуть нам приготувати чудову страву. Макарони не злипнуться під час варіння і збережуть свій приголомшливий смак.
Як приготувати смачні макарони
Перед варінням необхідно замочити їх у воді. Справа в тому, що такі попередні "водні процедури" допомагають відварити спагетті ще швидше.
Як правило, час варіння виробник вказує на пакування макаронних виробів. Він може змінюватись від 6 до 12 хвилин, залежно від виду продукту. За допомогою замочування відварити макарони вийде за хвилину.
Як правильно замочувати макарони
Візьміть каструлю, в яку легко поміститься порція макаронів. Влийте стільки води, щоб вона повністю покрила їх. Залишіть "відмокати" їх на кілька годин. Після цього поставте каструлю на вогонь, посоліть, дочекайтеся кипіння і відваріть макарони. Вам знадобиться лише хвилина.
До речі, "Телеграф" уже розповідав, як готують макарони італійці. З цими хитрощами ви отримаєте неймовірну страву.