Як злити воду з макаронів і не забруднити друшляк: одна хитрість позбавить вас зайвого миття посуду

Цей лайфхак точно спростить вам життя

Приготування макаронів справа ніби не хитра: закип’ятив воду, кинув, зварив. Але коли вариш улюблені спагетті, виникає невелика проблема, яка щоразу виводить багатьох із себе. Наприкінці варіння макаронів обов’язково потрібно зливати воду в раковину.

Зазвичай беруть друшляк, перевертають каструлю та швидко зливають через нього. На плиті – каструля, у раковині – брудний друшляк, знову мити купу посуду. Як змити макарони без зайвого брудного посуду, розкажемо разом із Ukr.Media.

Як змити воду з макаронами без дуршлагу

Допоможе нам у цьому зубочистка. Спробуйте акуратно затиснути її між каструлею та закритою кришкою – саме такого отвору вистачить, щоб злити воду. Рідина зливається повільніше, але спагеті не проходять через дірку і не опиняються у раковині. У вас — мінус один брудний посуд.

До речі, спагеті вбирають смак та запах води, в якій варяться. Тому краще для пасти вибирайте фільтровану або бутильовану воду. Під час варіння не закривайте кришку кришкою – це дозволить пасті не злипатися. А щоб макарони не злиплися після варіння, не промивайте їх водою з-під крана – така різка зміна температур погіршує смак.

Якщо ж ви пересолили макарони, то не засмучуйтесь – їх ще можна врятувати. Один простий лайфхак – і на столі смачні спагеті.