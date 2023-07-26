С подливой по этому рецепту близкие съедят все макароны в доме

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Любите макароны, но классический рецепт с фаршем уже надоел? Попробуйте подать их с мясной подливой — и близкие оближут все пальцы!

Shuba рассказывает, что говядину в рецепте можно заменить другим видом мяса, но тогда время приготовления, калорийность и вкус блюда могут также измениться. Перед подачей блюдо можно присыпать твердым сыром. Попробуем?

Как приготовить мясную подливу к макаронам

Ингредиенты на 4 порции:

говядина — 600 г;

вода горячая — 600 г;

мука — 15 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

паприка — 1 ст. л.;

сахар, соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте брусочками. Нарежьте полукольцами лук и обжарьте в сковороде с растительным маслом в течение 3-4 минут, постоянно помешивая. В сковороду добавьте говядину и обжарьте еще 7 минут, пока каждый кусочек не изменит цвет. Добавьте к мясу пропущенный через пресс чеснок и специи, перемешайте и жарьте еще 1 минуту. Добавьте муку, перемешайте. Влейте в сковороду кипяток так, чтобы он полностью покрыл мясо. Добавьте сахар и лавровый лист. Потушите в течение 1 часа под крышкой.

Подавайте мясную подливу к любимым макаронам. Приятного аппетита!