С подливой по этому рецепту близкие съедят все макароны в доме
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Вкусно, сытно и невероятно просто
Любите макароны, но классический рецепт с фаршем уже надоел? Попробуйте подать их с мясной подливой — и близкие оближут все пальцы!
Shuba рассказывает, что говядину в рецепте можно заменить другим видом мяса, но тогда время приготовления, калорийность и вкус блюда могут также измениться. Перед подачей блюдо можно присыпать твердым сыром. Попробуем?
Как приготовить мясную подливу к макаронам
Ингредиенты на 4 порции:
- говядина — 600 г;
- вода горячая — 600 г;
- мука — 15 г;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- паприка — 1 ст. л.;
- сахар, соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте брусочками.
- Нарежьте полукольцами лук и обжарьте в сковороде с растительным маслом в течение 3-4 минут, постоянно помешивая.
- В сковороду добавьте говядину и обжарьте еще 7 минут, пока каждый кусочек не изменит цвет.
- Добавьте к мясу пропущенный через пресс чеснок и специи, перемешайте и жарьте еще 1 минуту. Добавьте муку, перемешайте.
- Влейте в сковороду кипяток так, чтобы он полностью покрыл мясо. Добавьте сахар и лавровый лист. Потушите в течение 1 часа под крышкой.
Подавайте мясную подливу к любимым макаронам. Приятного аппетита!