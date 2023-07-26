З підливою за цим рецептом близькі з’їдять вдома всі макарони

Смачно, ситно та неймовірно просто

Любите макарони, але класичний рецепт із фаршем уже набрид? Спробуйте подати їх із м’ясною підливою — і близькі оближуть усі пальці!

Shuba розповідає, що яловичину в рецепті можна замінити на інший вид м’яса, але тоді час приготування, калорійність і смак страви можуть також змінитися. Перед подачею страву можна присипати твердим сиром. Спробуємо?

Як приготувати м’ясну підливу до макаронів

Інгредієнти на 4 порції:

яловичина — 600 г;

вода гаряча — 600 г;

борошно — 15 г;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

паприка — 1 ст. л.;

цукор, сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

М’ясо промийте, обсушіть паперовими рушниками та наріжте шматочками. Наріжте півкільцями цибулю та обсмажте в сковороді з олією протягом 3-4 хвилин, постійно помішуючи. До сковороди додайте яловичину та обсмажте ще 7 хвилин, поки кожен шматочок не змінить колір. Додайте до м’яса пропущений через прес часник та спеції, перемішайте та смажте ще 1 хвилину. Додайте борошно, перемішайте. Влийте в сковороду окріп так, щоб він повністю покрив м’ясо. Додайте цукор та лавровий лист. Тушкуйте протягом 1 години під кришкою.

Подавайте м’ясну підливу до улюблених макаронів. Смачного!