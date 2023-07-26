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З підливою за цим рецептом близькі з’їдять вдома всі макарони

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фантастична м’ясна підлива до макаронів
Фантастична м’ясна підлива до макаронів. Фото shuba.life

Смачно, ситно та неймовірно просто

Любите макарони, але класичний рецепт із фаршем уже набрид? Спробуйте подати їх із м’ясною підливою — і близькі оближуть усі пальці!

Shuba розповідає, що яловичину в рецепті можна замінити на інший вид м’яса, але тоді час приготування, калорійність і смак страви можуть також змінитися. Перед подачею страву можна присипати твердим сиром. Спробуємо?

Як приготувати м’ясну підливу до макаронів

Інгредієнти на 4 порції:

  • яловичина — 600 г;
  • вода гаряча — 600 г;
  • борошно — 15 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • цукор, сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо промийте, обсушіть паперовими рушниками та наріжте шматочками.
  2. Наріжте півкільцями цибулю та обсмажте в сковороді з олією протягом 3-4 хвилин, постійно помішуючи.
  3. До сковороди додайте яловичину та обсмажте ще 7 хвилин, поки кожен шматочок не змінить колір.
  4. Додайте до м’яса пропущений через прес часник та спеції, перемішайте та смажте ще 1 хвилину. Додайте борошно, перемішайте.
  5. Влийте в сковороду окріп так, щоб він повністю покрив м’ясо. Додайте цукор та лавровий лист. Тушкуйте протягом 1 години під кришкою.

Подавайте м’ясну підливу до улюблених макаронів. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Макарони #Яловичина #Готуємо вдома #підлива