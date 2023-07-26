З підливою за цим рецептом близькі з’їдять вдома всі макарони
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Смачно, ситно та неймовірно просто
Любите макарони, але класичний рецепт із фаршем уже набрид? Спробуйте подати їх із м’ясною підливою — і близькі оближуть усі пальці!
Shuba розповідає, що яловичину в рецепті можна замінити на інший вид м’яса, але тоді час приготування, калорійність і смак страви можуть також змінитися. Перед подачею страву можна присипати твердим сиром. Спробуємо?
Як приготувати м’ясну підливу до макаронів
Інгредієнти на 4 порції:
- яловичина — 600 г;
- вода гаряча — 600 г;
- борошно — 15 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- паприка — 1 ст. л.;
- цукор, сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясо промийте, обсушіть паперовими рушниками та наріжте шматочками.
- Наріжте півкільцями цибулю та обсмажте в сковороді з олією протягом 3-4 хвилин, постійно помішуючи.
- До сковороди додайте яловичину та обсмажте ще 7 хвилин, поки кожен шматочок не змінить колір.
- Додайте до м’яса пропущений через прес часник та спеції, перемішайте та смажте ще 1 хвилину. Додайте борошно, перемішайте.
- Влийте в сковороду окріп так, щоб він повністю покрив м’ясо. Додайте цукор та лавровий лист. Тушкуйте протягом 1 години під кришкою.
Подавайте м’ясну підливу до улюблених макаронів. Смачного!