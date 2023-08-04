Ситний обід за копійки: лінивий рецепт макаронів з сирно-вершковим соусом

Таку смакоту ви приготуєте всього за 15 хвилин

Якщо ви любите пасту, але класичний рецепт макаронів по-флотськи вже набрид, пропонуємо урізноманітнити меню. Давайте приготуємо сьогодні макарони із сирно-вершковим соусом.

У цьому швидкому та лінивому рецепті від Shuba все стандартно: макарони, вершки, сир, олія, ваші улюблені спеції. Але готується все це швидше та в одній каструлі. Головне правило тут: чим більше буде сиру, тим густіше вийде соус.

Як приготувати макарони з лінивим сирно-вершковим соусом.

Інгредієнти на 4 порції:

макарони — 300 г;

вода — 2 л;

масло вершкове — 20 г;

вершки — 2 ст. л.;

плавлений сир — 70 г;

спеції, сіль — до свого смаку

Спосіб приготування:

Поставте макарони варитися згідно з інструкцією на упаковці, але покладіть солі менше. За 5 хвилин до готовності злийте воду з макаронів, залишивши стільки, щоб вона лише покривала їх. До макаронів додайте вершкове чи оливкову олію, вершки, подрібнений сир та спеції та розмішайте до повного розчинення сиру. Доведіть пасту до закипання, але не кип’ятіть. Зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися до бажаної м’якості пасти.

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