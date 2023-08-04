Ситний обід за копійки: лінивий рецепт макаронів з сирно-вершковим соусом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Таку смакоту ви приготуєте всього за 15 хвилин
Якщо ви любите пасту, але класичний рецепт макаронів по-флотськи вже набрид, пропонуємо урізноманітнити меню. Давайте приготуємо сьогодні макарони із сирно-вершковим соусом.
У цьому швидкому та лінивому рецепті від Shuba все стандартно: макарони, вершки, сир, олія, ваші улюблені спеції. Але готується все це швидше та в одній каструлі. Головне правило тут: чим більше буде сиру, тим густіше вийде соус.
Як приготувати макарони з лінивим сирно-вершковим соусом.
Інгредієнти на 4 порції:
- макарони — 300 г;
- вода — 2 л;
- масло вершкове — 20 г;
- вершки — 2 ст. л.;
- плавлений сир — 70 г;
- спеції, сіль — до свого смаку
Спосіб приготування:
- Поставте макарони варитися згідно з інструкцією на упаковці, але покладіть солі менше. За 5 хвилин до готовності злийте воду з макаронів, залишивши стільки, щоб вона лише покривала їх.
- До макаронів додайте вершкове чи оливкову олію, вершки, подрібнений сир та спеції та розмішайте до повного розчинення сиру.
- Доведіть пасту до закипання, але не кип’ятіть. Зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися до бажаної м’якості пасти.
Вам обов’язково сподобаються макарони з м’ясною підливою за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!