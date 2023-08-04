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Всего 10 минут – и аппетитная рыбка готова: рецепт, за который дерутся повара

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант сытного ужина
Прекрасный вариант сытного ужина. Фото Правильное питание

От такой рыбки никто не откажется

Мы рассказывали, как приготовить аутентичный украинский рыбный пирог "Баба-шарпанина". Следующий рыбный рецепт еще проще и быстрее – блюдо будет стоять на столе уже через 10 минут.

Для приготовления требуется всего 2 основных продукта (плюс специи). Любая рыба по этому рецепту всегда получается сочная и очень нежная. Как ее приготовить рассказали на портале trserial.net.ua.

Ингредиенты:

  • 950 г скумбрии (2 шт.)
  • 1 лук (большой)
  • 1 лавровый лист
  • по вкусу молотый перец и соль

Способ приготовления:

  1. У рыб (можно полностью не размораживать) удаляем плавники, начинки. Отрезаем головы, тщательно промываем и делим на средние кусочки.
  2. Лук нарезаем полукольцами, выкладываем на дно сковороды. Посыпаем солью и молотым перцем, без масла.
  3. Кусочки выкладываем на слой лука, солим и перчим. Специи можно брать любые любимые, классическое сочетание – молотый перец и лавровый лист.
  4. Вливаем около 400 мл воды – так, чтобы вода не достигала середины высоты кусочков рыбы.
  5. Сковороду ставим на огонь и закрываем крышкой. После закипания готовим на среднем огне 10 минут. Этого достаточно, чтобы лук отдал соки, а небольшие куски рыбы стали готовыми.

Блюдо имеет отличный аромат. На дне сковороды в процессе приготовления образуется вкуснейший рыбный бульон, который можно подать как соус. Такую сочную рыбку очень вкусно подавать с картофельным пюре.

Теги:
#Рецепт #Скумбрия #Риба