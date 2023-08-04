Всего 10 минут – и аппетитная рыбка готова: рецепт, за который дерутся повара
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От такой рыбки никто не откажется
Мы рассказывали, как приготовить аутентичный украинский рыбный пирог "Баба-шарпанина". Следующий рыбный рецепт еще проще и быстрее – блюдо будет стоять на столе уже через 10 минут.
Для приготовления требуется всего 2 основных продукта (плюс специи). Любая рыба по этому рецепту всегда получается сочная и очень нежная. Как ее приготовить рассказали на портале trserial.net.ua.
Ингредиенты:
- 950 г скумбрии (2 шт.)
- 1 лук (большой)
- 1 лавровый лист
- по вкусу молотый перец и соль
Способ приготовления:
- У рыб (можно полностью не размораживать) удаляем плавники, начинки. Отрезаем головы, тщательно промываем и делим на средние кусочки.
- Лук нарезаем полукольцами, выкладываем на дно сковороды. Посыпаем солью и молотым перцем, без масла.
- Кусочки выкладываем на слой лука, солим и перчим. Специи можно брать любые любимые, классическое сочетание – молотый перец и лавровый лист.
- Вливаем около 400 мл воды – так, чтобы вода не достигала середины высоты кусочков рыбы.
- Сковороду ставим на огонь и закрываем крышкой. После закипания готовим на среднем огне 10 минут. Этого достаточно, чтобы лук отдал соки, а небольшие куски рыбы стали готовыми.
Блюдо имеет отличный аромат. На дне сковороды в процессе приготовления образуется вкуснейший рыбный бульон, который можно подать как соус. Такую сочную рыбку очень вкусно подавать с картофельным пюре.