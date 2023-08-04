Всього 10 хвилин — і апетитна рибка готова: рецепт, за який б’ються кухарі

Від такої рибки ніхто не відмовиться

Ми розповідали, як приготувати автентичний український рибний пиріг "Баба-шарпанина". Наступний рибний рецепт ще простіший і швидший — страва стоятиме на столі вже через 10 хвилин.

Для приготування потрібно всього 2 основних продукти (плюс спеції). Будь-яка риба за цим рецептом завжди виходить соковита і дуже ніжна. Як її приготувати розповіли на порталі trserial.net.ua.

Інгредієнти:

950 г скумбрії (2 шт.)

1 цибуля (велика)

1 лавровий лист

до смаку мелений перець та сіль

Спосіб приготування:

У рибин (можна повністю не розморожувати) видаляємо плавці, начинки. Відрізаємо голови, ретельно промиваємо і ділимо на середні шматочки. Цибулю нарізаємо напівкільцями, викладаємо на дно сковороди. Посипаємо сіллю та меленим перцем, без олії. Шматочки викладаємо на шар цибулі, солимо та перчимо. Спеції можна брати будь-які улюблені, класичне поєднання — мелений перець та лавровий лист. Вливаємо близько 400 мл води — так, щоб вода не сягала середини висоти шматочків риби. Сковороду ставимо на вогонь та закриваємо кришкою. Після закипання готуємо на середньому вогні 10 хвилин. Цього часу достатньо, щоб цибуля віддала соки, а невеликі шматки риби стали готовими.

Страва має чудовий аромат. На дні сковороди в процесі приготування утворюється дуже смачний рибний бульйон, який можна подати як соус. Таку соковиту рибку дуже смачно подавати з картопляним пюре.