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Всього 10 хвилин — і апетитна рибка готова: рецепт, за який б’ються кухарі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант ситної вечері
Чудовий варіант ситної вечері. Фото Правильне харчування

Від такої рибки ніхто не відмовиться

Ми розповідали, як приготувати автентичний український рибний пиріг "Баба-шарпанина". Наступний рибний рецепт ще простіший і швидший — страва стоятиме на столі вже через 10 хвилин.

Для приготування потрібно всього 2 основних продукти (плюс спеції). Будь-яка риба за цим рецептом завжди виходить соковита і дуже ніжна. Як її приготувати розповіли на порталі trserial.net.ua.

Інгредієнти:

  • 950 г скумбрії (2 шт.)
  • 1 цибуля (велика)
  • 1 лавровий лист
  • до смаку мелений перець та сіль

Спосіб приготування:

  1. У рибин (можна повністю не розморожувати) видаляємо плавці, начинки. Відрізаємо голови, ретельно промиваємо і ділимо на середні шматочки.
  2. Цибулю нарізаємо напівкільцями, викладаємо на дно сковороди. Посипаємо сіллю та меленим перцем, без олії.
  3. Шматочки викладаємо на шар цибулі, солимо та перчимо. Спеції можна брати будь-які улюблені, класичне поєднання — мелений перець та лавровий лист.
  4. Вливаємо близько 400 мл води — так, щоб вода не сягала середини висоти шматочків риби.
  5. Сковороду ставимо на вогонь та закриваємо кришкою. Після закипання готуємо на середньому вогні 10 хвилин. Цього часу достатньо, щоб цибуля віддала соки, а невеликі шматки риби стали готовими.

Страва має чудовий аромат. На дні сковороди в процесі приготування утворюється дуже смачний рибний бульйон, який можна подати як соус. Таку соковиту рибку дуже смачно подавати з картопляним пюре.

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#Рецепт #Скумбрія #Риба