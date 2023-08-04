Вкуснее, чем в магазине: домашние "Баунти" из трех ингредиентов

Великолепный вариант сладостей на скорую руку

Мы рассказывали, как приготовить сладкие цукаты из кабачка. Теперь делимся простым рецептом домашних конфет а-ля "Баунти". Если малышей хочет сладенького — это не повод сразу бежать в магазин. Тем более что все просто готовится, еще и вы точно будете знать, что в составе вкусности.

Любимое детское лакомство можно запросто приготовить дома на кухне. Выйдет точно не хуже, чем в магазине. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

100 г кокосовой стружки;

120 г сгущенки;

100 г молочного шоколада.

Способ приготовления:

Смешиваем кокосовую стружку со сгущенкой. Формируем колобки и отправляем их в морозилку примерно на часок. Шоколад топим на водяной бане или в микроволновке. Кокосовые шарики обмакиваем в шоколаде и выкладываем на доску, застеленную пергаментом. Готовые конфеты ставим в холодильник на несколько минут – чтобы схватился шоколад. И можно лакомиться.

Преимущества этих сладостей еще и в том, что к приготовлению можно привлечь малышей – это будет весело. Также мы рассказывали, как приготовить нежный мусс из двух ингредиентов.