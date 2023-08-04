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Смачніше, ніж у магазині: домашні "Баунті" з трьох інгредієнтів

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Такі цукерки дуже легко приготувати Новина оновлена 04 серпня 2023, 16:28
Такі цукерки дуже легко приготувати. Фото realist.online

Чудовий варіант солодощів нашвидкуруч

Ми розповідали, як приготувати солодкі цукати з кабачка. Тепер ділимось простим рецептом домашніх цукерок а-ля "Баунті". Якщо малеча хоче солоденького — це не привід одразу бігти в магазин. Тим паче, що все просто готується, ще й ви точно будете знати, що у складі смаколика.

Улюблені дитячі ласощі можна запросто приготувати вдома на кухні. Вийде точно не гірше, аніж у магазині. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • 100 г кокосової стружки;
  • 120 г згущеного молока;
  • 100 г шоколаду молочного.

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо кокосову стружку зі згущівкою. Формуємо колобки та відправляємо їх у морозилку приблизно на годинку.
  2. Шоколад топимо на водяній бані або в мікрохвильовці. Кокосові кульки обмокуємо в шоколаді й викладаємо на дошку, застелену пергаментом.
  3. Готові цукерки ставимо в холодильник на кілька хвилин — щоб схопився шоколад. І можна ласувати.

Переваги цих солодощів ще й у тому, що до приготування можна залучити малечу — це буде весело. Також ми розповідали, як приготувати ніжний мус з двох інгредієнтів.

Теги:
#Рецепт #Цукерки #Кокос #Десерт