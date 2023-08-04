Смачніше, ніж у магазині: домашні "Баунті" з трьох інгредієнтів

Чудовий варіант солодощів нашвидкуруч

Ми розповідали, як приготувати солодкі цукати з кабачка. Тепер ділимось простим рецептом домашніх цукерок а-ля "Баунті". Якщо малеча хоче солоденького — це не привід одразу бігти в магазин. Тим паче, що все просто готується, ще й ви точно будете знати, що у складі смаколика.

Улюблені дитячі ласощі можна запросто приготувати вдома на кухні. Вийде точно не гірше, аніж у магазині. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

100 г кокосової стружки;

120 г згущеного молока;

100 г шоколаду молочного.

Спосіб приготування:

Змішуємо кокосову стружку зі згущівкою. Формуємо колобки та відправляємо їх у морозилку приблизно на годинку. Шоколад топимо на водяній бані або в мікрохвильовці. Кокосові кульки обмокуємо в шоколаді й викладаємо на дошку, застелену пергаментом. Готові цукерки ставимо в холодильник на кілька хвилин — щоб схопився шоколад. І можна ласувати.

Переваги цих солодощів ще й у тому, що до приготування можна залучити малечу — це буде весело. Також ми розповідали, як приготувати ніжний мус з двох інгредієнтів.