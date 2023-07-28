Діти забудуть про магазинні цукерки: рецепт копійчаних солодощів своїми руками

Чудовий варіант домашніх солодощів

Багатьох досі дивують солодкі страви з кабачків, такі як смачне варення. Але цей овоч сам по собі універсальний, він легко набуває смаків від інших продуктів та спецій. Зокрема, ця властивість кабачка використана в рецепті домашніх цукатів.

Консервувати кабачки — не єдиний варіант заготівлі. Їх можна ще й сушити — дуже смачно ласувати цукатами з кабачків. Рецептом смачного десерту поділились на порталі "Апостроф".

Інгредієнти:

кабачки

цукор (на 1 кг кабачків 200 г цукру)

сік 1 лимона

Спосіб приготування:

Кабачки чистимо від шкірки та видаляємо серцевину. Нарізаємо овочі кубиками. Засипаємо шматочки цукром і залишаємо на 30 хвилин. Вичавлюємо до кабачків сік лимона, потім ставимо все на вогонь та доводимо до кипіння. Варимо на слабкому вогні годину. Після цього повністю охолоджуємо. Сушимо кабачки у сушарці 2 години. Можна скористатись духовкою — це займе 6 годин за температури 60 градусів.

Щоб зберегти цукати, пересипте їх цукровою пудрою і складіть у чисту суху баночку. Цукати з кабачків можна їсти замість магазинних цукерок або додавати у десерти. Також ми розповідали про смачну заготівлю, в якій кабачок набуває смаку ананаса.