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Діти забудуть про магазинні цукерки: рецепт копійчаних солодощів своїми руками

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі цукати можуть довго зберігатися
Такі цукати можуть довго зберігатися. Фото food.obozrevatel.com

Чудовий варіант домашніх солодощів

Багатьох досі дивують солодкі страви з кабачків, такі як смачне варення. Але цей овоч сам по собі універсальний, він легко набуває смаків від інших продуктів та спецій. Зокрема, ця властивість кабачка використана в рецепті домашніх цукатів.

Консервувати кабачки — не єдиний варіант заготівлі. Їх можна ще й сушити — дуже смачно ласувати цукатами з кабачків. Рецептом смачного десерту поділились на порталі "Апостроф".

Інгредієнти:

  • кабачки
  • цукор (на 1 кг кабачків 200 г цукру)
  • сік 1 лимона

Спосіб приготування:

  1. Кабачки чистимо від шкірки та видаляємо серцевину. Нарізаємо овочі кубиками.
  2. Засипаємо шматочки цукром і залишаємо на 30 хвилин. Вичавлюємо до кабачків сік лимона, потім ставимо все на вогонь та доводимо до кипіння.
  3. Варимо на слабкому вогні годину. Після цього повністю охолоджуємо.
  4. Сушимо кабачки у сушарці 2 години. Можна скористатись духовкою — це займе 6 годин за температури 60 градусів.

Щоб зберегти цукати, пересипте їх цукровою пудрою і складіть у чисту суху баночку. Цукати з кабачків можна їсти замість магазинних цукерок або додавати у десерти. Також ми розповідали про смачну заготівлю, в якій кабачок набуває смаку ананаса.

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#Рецепт #Солодощі #Цукати