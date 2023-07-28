Робіть так – і шашлик ніколи не вийде: топ-5 популярних помилок

Готувати смачно – дуже просто

Мало хто може уявити літо без пікніка зі смачним та ароматним шашликом. З’їсти шматочок смачнючого м’яса прямо з шампура — що може бути краще?

Безперечно, рецептів приготування шашлику дуже багато. Однак як би ви не обирали маринад, є помилки, через які м’ясо може не вийти. Разом із Shuba про них і розповімо.

Основні помилки при приготуванні шашлику

Можливо, шашлик із суміші овочів та м’яса має гарний вигляд на фото в Instagram, проте нам не хочеться отримати шашлик із напівсирою цибулею, м’якими помідорами чері та жилистими кубиками пересмаженого м’яса. Якщо не дуже подобається така страва, не слід змішувати овочі та м’ясо. Їх краще готувати окремо — тоді ви зможете ретельніше контролювати процес.

Неправильно вибране м’ясо може погіршити його смак. Треба, щоб шматочки були досить міцними, щоб трималися на шампурі та витримували швидку смаження, не висихаючи. Якщо ж ви плануєте шашлик із морепродуктів, то вибирайте м’ясистішу рибу.

Ви не приділяєте належної уваги грилю. Щоб переконатися, що він готовий до приготування м’яса, розігрійте гриль як мінімум 15-20 хвилин.

Для чищення використовуйте дротяну щітку, а потім протріть гриль паперовим рушником, змоченим маслом із високою температурою димлення. Сам шашлик має бути змащений олією. Пам’ятайте: на правильно підготовленому грилі їжа не повинна прилипати під час смаження.

Якщо ви не використовуєте термометр для м’яса, шашлик дуже легко пере- або недосмажити. Вимірюйте температуру м’яса, коли смажите його і знімайте шашлик з решітки на 5 градусів нижче за бажану готовність.

Неправильні інгредієнти для приправ та м’яса можуть погіршити його смак. Обов’язково заправляйте шашлик перед приготуванням.

Суміш спецій зберігає зовнішній вигляд сухих інгредієнтів. А ось маринади можуть містити інгредієнти, які можуть швидко підгоріти або підрум’янитися.

Використання глазурі та соусів з цукром, свіжими або сушеними травами, або великою кількістю олії. Краще приправити м’ясо сіллю та перцем. Соусом або маринадом краще заправляти після приготування шашлику, щоб він міг увібрати смак.

До речі, ідеальний соус для шашлику готується лише за пару хвилин. Якщо не вірите, перевірте!