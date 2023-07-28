Дети забудут о магазинных конфетах: рецепт копеечных сладостей своими руками

Великолепный вариант домашних сладостей

Многих до сих пор удивляют сладкие блюда из кабачков, такие как вкусное варенье. Но этот овощ сам по себе универсален, он легко приобретает вкусы от других продуктов и специй. В частности, это свойство кабачка использовано в рецепте домашних цукатов.

Консервировать кабачки – не единственный вариант заготовки. Их можно еще и сушить – очень вкусно лакомиться цукатами из кабачков. Рецептом вкусного десерта поделились на портале "Апостроф".

Ингредиенты:

кабачки

сахар (на 1 кг кабачков 200 г сахара)

сок 1 лимона

Способ приготовления:

Кабачки чистим от кожуры и удаляем сердцевину. Нарезаем овощи кубиками. Засыпаем кусочки сахаром и оставляем на 30 минут. Выжимаем к кабачкам сок лимона, затем ставим все на огонь и доводим до кипения. Варим на слабом огне час. После этого полностью охлаждаем. Сушим кабачки в сушилке 2 часа. Можно воспользоваться духовкой – это займет 6 часов при температуре 60 градусов.

Чтобы сохранить цукаты, пересыпьте их сахарной пудрой и сложите в чистую сухую баночку. Цукаты из кабачков можно есть вместо магазинных конфет или добавлять в десерты. Также мы рассказывали о вкусной заготовке, в которой кабачок приобретает вкус ананаса.