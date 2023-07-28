Делайте так - и шашлык никогда не получится: топ-5 популярных ошибок

Готовить вкусно — очень просто

Мало кто может представить лето без пикника с вкуснющим и ароматным шашлыком. Съесть кусочек ароматного мяса прямо с шампура — что может быть лучше?

Безусловно, рецептов приготовления шашлыка очень много. Однако как бы вы не выбирали маринад, есть ошибки, из-за которых мясо может не получиться. Вместе с Shuba о них и расскажем.

Основные ошибки при приготовлении шашлыка

Возможно, шашлык из смеси овощей и мяса выглядит хорошо на фото в Instagram, однако нам не хочется получить шашлык с полусырым луком, мягкими помидорами черри и жилистыми кубиками пережаренного мяса. Если не очень нравится такое блюдо, не следует смешивать овощи и мясо. Их лучше готовить по отдельности — тогда вы сможете более тщательно контролировать процесс.

Неправильно выбранное мясо может ухудшить его вкус. Надо, чтобы кусочки были достаточно крепкими, чтобы держались на шампуре и выдерживали быструю жарку, не высыхая. Если же вы планируете шашлык из морепродуктов, то выбирайте более мясистую рыбу.

Вы не уделяете должного внимания грилю. Чтобы убедиться, что он готов к приготовлению мяса, разогрейте гриль в течение как минимум 15-20 минут.

Для чистки используйте проволочную щетку, а затем протрите гриль бумажным полотенцем, смоченным маслом с высокой температурой дымления. Сам шашлык должен быть смазан маслом. Помните: на правильно подготовленном гриле еда не должна прилипать во время жарки.

Если вы не используете термометр для мяса, шашлык очень легко пере- или недожарить. Измеряйте температуру мяса, когда жарите его и снимайте шашлык с решетки на 5 градусов ниже желаемой готовности.

Неправильные ингредиенты для приправ и мяса могут ухудшить его вкус. Обязательно заправляйте шашлык перед приготовлением.

Смесь специй сохраняют внешний вид сухих ингредиентов. А вот маринады могут включать составляющие, которые могут быстро подгореть или подрумяниться.

Использование глазури и соусов с сахаром, свежими или сушеными травами, или большим количеством масла. Лучше приправить мясо солью и перцем. Соусом или маринадом лучше заправлять после приготовления шашлыка, чтобы он мог впитать вкус.

Кстати, идеальный соус для шашлыка готовится всего за пару минут. Если не верите, проверьте!