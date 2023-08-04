Нежный десерт из настоящих ягод: на магазинный мармелад и не посмотрите

Рецепт простого и вкусного десерта

Мы рассказывали, как вкусно приготовить нежный мусс из двух ингредиентов. Теперь делимся рецептом молочного десерта, который можно готовить с любыми ягодами по сезону. И каждый раз он будет иметь совсем другой вкус.

Как готовить сладкое блюдо, рассказали на портале "1 минута". Десерт получается нежный и просто тает во рту. Еще и готовится очень легко – практически выигрыш.

Ингредиенты:

0,5 л молока;

50 г сахара;

0,25 ч.лож. соли;

1 пачка ванильного сахара;

60 г кукурузного крахмала;

70 г ягод.

Способ приготовления:

В кастрюлю наливаем молоко. Добавляем обычный и ванильный сахар, крахмал и соль. Все тщательно перемешиваем. Ставим кастрюлю на слабый огонь и варим, постоянно помешивая, пока не загустеет. Через минутку снимаем с огня. Добавляем в стеклянные формы ягоды или фрукты, нарезанные удобными кусочками. Сверху наливаем треть молочной массы. Выкладываем еще немного фруктов и снова заливаем. Повторяем процедуру в третий раз.

Сверху можно украсить десерт свежими ягодами. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачковые цукаты.