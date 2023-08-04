Нежный десерт из настоящих ягод: на магазинный мармелад и не посмотрите
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Рецепт простого и вкусного десерта
Мы рассказывали, как вкусно приготовить нежный мусс из двух ингредиентов. Теперь делимся рецептом молочного десерта, который можно готовить с любыми ягодами по сезону. И каждый раз он будет иметь совсем другой вкус.
Как готовить сладкое блюдо, рассказали на портале "1 минута". Десерт получается нежный и просто тает во рту. Еще и готовится очень легко – практически выигрыш.
Ингредиенты:
- 0,5 л молока;
- 50 г сахара;
- 0,25 ч.лож. соли;
- 1 пачка ванильного сахара;
- 60 г кукурузного крахмала;
- 70 г ягод.
Способ приготовления:
- В кастрюлю наливаем молоко. Добавляем обычный и ванильный сахар, крахмал и соль. Все тщательно перемешиваем.
- Ставим кастрюлю на слабый огонь и варим, постоянно помешивая, пока не загустеет. Через минутку снимаем с огня.
- Добавляем в стеклянные формы ягоды или фрукты, нарезанные удобными кусочками. Сверху наливаем треть молочной массы.
- Выкладываем еще немного фруктов и снова заливаем. Повторяем процедуру в третий раз.
Сверху можно украсить десерт свежими ягодами. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачковые цукаты.