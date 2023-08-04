Ніжний десерт зі справжніх ягід: на магазинний мармелад і не подивитесь

Рецепт простого та смачного десерту

Ми розповідали, як смачно приготувати ніжний мус з двох інгредієнтів. Тепер ділимось рецептом молочного десерту, який можна готувати з будь-якими ягодами по сезону. І щоразу він матиме зовсім інший смак.

Як готувати солодку страву, розповіли на порталі "1 хвилина". Десерт виходить ніжний і просто тане в роті. Ще й готується дуже легко — практично заввиграшки.

Інгредієнти:

0,5 л молока;

50 г цукру;

0,25 ч.лож. солі;

1 пачка ванільного цукру;

60 г кукурудзяного крохмалю;

70 г ягід.

Спосіб приготування:

У каструлю наливаємо молоко. Додаємо звичайний та ванільний цукор, крохмаль і сіль. Усе ретельно перемішуємо. Ставимо каструлю на слабкий вогонь і варимо, постійно помішуючи, допоки не загусне. Через хвилинку знімаємо з вогню. Додаємо у скляні форми ягоди чи фрукти, нарізані зручними шматочками. Зверху наливаємо третину молочної маси. Викладаємо ще трішки фруктів і знову заливаємо. Повторюємо процедуру втретє.

Зверху можна прикрасити десерт свіжими ягодами. Також ми розповідали, як приготувати смачні кабачкові цукати.