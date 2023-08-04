Ніжний десерт зі справжніх ягід: на магазинний мармелад і не подивитесь
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт простого та смачного десерту
Ми розповідали, як смачно приготувати ніжний мус з двох інгредієнтів. Тепер ділимось рецептом молочного десерту, який можна готувати з будь-якими ягодами по сезону. І щоразу він матиме зовсім інший смак.
Як готувати солодку страву, розповіли на порталі "1 хвилина". Десерт виходить ніжний і просто тане в роті. Ще й готується дуже легко — практично заввиграшки.
Інгредієнти:
- 0,5 л молока;
- 50 г цукру;
- 0,25 ч.лож. солі;
- 1 пачка ванільного цукру;
- 60 г кукурудзяного крохмалю;
- 70 г ягід.
Спосіб приготування:
- У каструлю наливаємо молоко. Додаємо звичайний та ванільний цукор, крохмаль і сіль. Усе ретельно перемішуємо.
- Ставимо каструлю на слабкий вогонь і варимо, постійно помішуючи, допоки не загусне. Через хвилинку знімаємо з вогню.
- Додаємо у скляні форми ягоди чи фрукти, нарізані зручними шматочками. Зверху наливаємо третину молочної маси.
- Викладаємо ще трішки фруктів і знову заливаємо. Повторюємо процедуру втретє.
Зверху можна прикрасити десерт свіжими ягодами. Також ми розповідали, як приготувати смачні кабачкові цукати.