Больше не будете покупать: элементарный рецепт домашней сметаны из одного ингредиента
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Рецепт удастся, если у вас домашнее молоко
Мы рассказывали, как приготовить вкусный сливочный сыр. Мало кто знает, но вместо того, чтобы покупать сметану в магазине, ее можно приготовить в домашних условиях.
Рецепт очень простой, но результат невероятный Потребуется только банка домашнего молока (магазинное пастеризованное не подойдет) и немного времени. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- Домашнее молоко — 3 литра
Способ приготовления:
- Вечером ставим банку с молоком в холодильник на всю ночь. Утром на поверхности жидкости образуются густые сливки – это самый важный процесс, если этого не произошло, ничего не удастся.
- Обычно выделяется около 300–400 мл сливок. Их следует осторожно собрать ложкой и переложить в другую тару.
- Накрываем баночку со сливками и оставляем ее в теплом месте на 6-8 часов. В течение этого времени сливки созреют, станут гуще; их вкус станет более насыщенным. Таким образом они превращаются в сметану.
Готовую сметану очень важно хранить в холодильнике. Это позволит сохранить свежесть продукта как можно дольше. Остаток молока можно использовать как угодно – например, нажарить из него вкуснейшие блины.