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Больше не будете покупать: элементарный рецепт домашней сметаны из одного ингредиента

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такая сметана будет в разы вкуснее магазинной Новость обновлена 07 августа 2023, 16:18
Такая сметана будет в разы вкуснее магазинной. Фото shuba.life

Рецепт удастся, если у вас домашнее молоко

Мы рассказывали, как приготовить вкусный сливочный сыр. Мало кто знает, но вместо того, чтобы покупать сметану в магазине, ее можно приготовить в домашних условиях.

Рецепт очень простой, но результат невероятный Потребуется только банка домашнего молока (магазинное пастеризованное не подойдет) и немного времени. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • Домашнее молоко — 3 литра

Способ приготовления:

  1. Вечером ставим банку с молоком в холодильник на всю ночь. Утром на поверхности жидкости образуются густые сливки – это самый важный процесс, если этого не произошло, ничего не удастся.
  2. Обычно выделяется около 300–400 мл сливок. Их следует осторожно собрать ложкой и переложить в другую тару.
  3. Накрываем баночку со сливками и оставляем ее в теплом месте на 6-8 часов. В течение этого времени сливки созреют, станут гуще; их вкус станет более насыщенным. Таким образом они превращаются в сметану.

Готовую сметану очень важно хранить в холодильнике. Это позволит сохранить свежесть продукта как можно дольше. Остаток молока можно использовать как угодно – например, нажарить из него вкуснейшие блины.

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#Рецепт #Молоко #Сметана