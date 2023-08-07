Більше не будете купувати: елементарний рецепт домашньої сметани з одного інгредієнту

Рецепт вдасться, якщо у вас домашнє молоко

Ми розповідали, як приготувати власноруч смачний вершковий сир. Мало хто знає, та, замість того, щоб купувати сметану в магазині, її можна приготувати в домашніх умовах.

Рецепт дуже простий, але результат — неймовірний Знадобиться лише банка домашнього молока (магазинне пастеризоване не підійде) та трохи часу. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

Домашнє молоко — 3 літри

Спосіб приготування:

Ввечері ставимо банку з молоком у холодильник на цілу ніч. Вранці на поверхні рідини утворяться густі вершки — це найважливіший процес, якщо цього не сталося, нічого не вдасться Зазвичай виділяється близько 300-400 мл вершків. Їх треба обережно зібрати ложкою і перекласти в іншу тару. Накриваємо баночку з вершками та залишаємо її у теплому місці на 6-8 годин. Впродовж цього часу вершки дозріють, стануть густішими; їх смак стане більш насиченим. Таким чином вони перетворюються на сметану.

Готову сметану дуже важливо зберігати у холодильнику. Це дозволить зберегти свіжість продукту якомога довше Залишок молока можна використати як завгодно — приміром, насмажити з нього дуже смачних млинців.