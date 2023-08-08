Укр

Идеально к празднику и семейному чаепитию: рецепт необычного печенья со смальцем и маком

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Печенье уместно и к Медовому Спасу, и на каждый день
Печенье уместно и к Медовому Спасу, и на каждый день. Фото shuba.life

За рецептом этой необычной вкуснятины будут бегать все

Не за горами важный христианский праздник — Медовый Спас (Маковея). Традиционно в этот день готовят блюда с маком и медом.

Сегодня мы приготовим необычную выпечку по рецепту Shuba — луковое печенье с маком. Смалец со шкварками или с луком делает вкус такого печенье незабываемым. Оно станет отличной альтернативой магазинным снекам.

Как приготовить луковое печенье с маком

Ингредиенты на 5 порций:

  • смалец — 150 г;
  • мука — 330 г;
  • мак — 100 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сахар — 20 г;
  • соль — 5 г;
  • перец черный молотый — 5 г.

Дополнительно:

  • яйцо куриное, желток — 1 шт.;
  • зелень укропа сушеная — 30 г.

Способ приготовления:

  1. Натрите на крупной терке лук.
  2. Смешайте мак, муку и разрыхлитель. Сюда же добавьте смалец. Все вымешайте в крошку.
  3. Добавьте в массу тертый лук, яйцо, немного соли, сахара и перца и замесите тесто. Оно должно быть густым и липким. Накройте пленкой, поставьте в холодильник на 2 часа.
  4. Раскатайте тесто толщиной 3 мм, вырежьте из него печенье, выложите его на застеленный противень.
  5. Печенье смажьте взбитым желтком, посолите и присыпьте сушеными травами. Выпекайте 15-20 минут при 200 градусах.

К празднику можно приготовить также "ленивый" медовик. Этот рецепт от "Телеграфа" выручит вас, когда летом не хочется долго стоять у плиты.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Медовый Спас #Готовим дома