Идеально к празднику и семейному чаепитию: рецепт необычного печенья со смальцем и маком
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За рецептом этой необычной вкуснятины будут бегать все
Не за горами важный христианский праздник — Медовый Спас (Маковея). Традиционно в этот день готовят блюда с маком и медом.
Сегодня мы приготовим необычную выпечку по рецепту Shuba — луковое печенье с маком. Смалец со шкварками или с луком делает вкус такого печенье незабываемым. Оно станет отличной альтернативой магазинным снекам.
Как приготовить луковое печенье с маком
Ингредиенты на 5 порций:
- смалец — 150 г;
- мука — 330 г;
- мак — 100 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сахар — 20 г;
- соль — 5 г;
- перец черный молотый — 5 г.
Дополнительно:
- яйцо куриное, желток — 1 шт.;
- зелень укропа сушеная — 30 г.
Способ приготовления:
- Натрите на крупной терке лук.
- Смешайте мак, муку и разрыхлитель. Сюда же добавьте смалец. Все вымешайте в крошку.
- Добавьте в массу тертый лук, яйцо, немного соли, сахара и перца и замесите тесто. Оно должно быть густым и липким. Накройте пленкой, поставьте в холодильник на 2 часа.
- Раскатайте тесто толщиной 3 мм, вырежьте из него печенье, выложите его на застеленный противень.
- Печенье смажьте взбитым желтком, посолите и присыпьте сушеными травами. Выпекайте 15-20 минут при 200 градусах.
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