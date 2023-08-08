Ідеально до свята та сімейного чаювання: рецепт незвичайного печива зі смальцем та маком

За рецептом цієї незвичайної смакоти будуть бігати всі

Не за горами важливе християнське свято – Медовий Спас (Маковія). Традиційно цього дня готують страви з маком та медом.

Сьогодні ми приготуємо незвичайну випічку за рецептом Shuba – цибульне печиво з маком. Смалець зі шкварками або цибулею робить смак такого печива незабутнім. Воно стане чудовою альтернативою магазинним снекам.

Як приготувати цибульне печиво з маком.

Інгредієнти на 5 порцій:

смалець — 150 г;

борошно — 330 г;

мак — 100 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

яйця курячі — 1 шт.;

розпушувач — 1 ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

цукор — 20 г;

сіль — 5 г;

перець чорний мелений — 5 г.

Додатково:

яйце куряче, жовток — 1 шт.;

зелень кропу сушена — 30 г.

Спосіб приготування:

Натріть на великій тертці цибулю. Змішайте мак, борошно та розпушувач. Сюди додайте смалець. Все вимішайте в крихту. Додайте в масу терту цибулю, яйце, трохи солі, цукру та перцю і замісіть тісто. Воно має бути густим та липким. Накрийте плівкою, поставте в холодильник на 2:00. Розкотіть тісто завтовшки 3 мм, виріжте з нього печиво, викладіть його на лист. Печиво змастіть збитим жовтком, посоліть та присипте сушеними травами. Випікайте 15-20 хвилин при 200 градусах.

До свята можна приготувати також "ледачий" медовик. Цей рецепт від "Телеграфа" допоможе вам, коли влітку не хочеться довго стояти біля плити.