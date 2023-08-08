Ідеально до свята та сімейного чаювання: рецепт незвичайного печива зі смальцем та маком
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За рецептом цієї незвичайної смакоти будуть бігати всі
Не за горами важливе християнське свято – Медовий Спас (Маковія). Традиційно цього дня готують страви з маком та медом.
Сьогодні ми приготуємо незвичайну випічку за рецептом Shuba – цибульне печиво з маком. Смалець зі шкварками або цибулею робить смак такого печива незабутнім. Воно стане чудовою альтернативою магазинним снекам.
Як приготувати цибульне печиво з маком.
Інгредієнти на 5 порцій:
- смалець — 150 г;
- борошно — 330 г;
- мак — 100 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- цукор — 20 г;
- сіль — 5 г;
- перець чорний мелений — 5 г.
Додатково:
- яйце куряче, жовток — 1 шт.;
- зелень кропу сушена — 30 г.
Спосіб приготування:
- Натріть на великій тертці цибулю.
- Змішайте мак, борошно та розпушувач. Сюди додайте смалець. Все вимішайте в крихту.
- Додайте в масу терту цибулю, яйце, трохи солі, цукру та перцю і замісіть тісто. Воно має бути густим та липким. Накрийте плівкою, поставте в холодильник на 2:00.
- Розкотіть тісто завтовшки 3 мм, виріжте з нього печиво, викладіть його на лист.
- Печиво змастіть збитим жовтком, посоліть та присипте сушеними травами. Випікайте 15-20 хвилин при 200 градусах.
До свята можна приготувати також "ледачий" медовик. Цей рецепт від "Телеграфа" допоможе вам, коли влітку не хочеться довго стояти біля плити.