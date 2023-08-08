Идеальный рассол для огурцов: известно, сколько добавить соли и сахара

Секреты удачной консервации

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму помидоры. Но, о каком бы овоще ни шла речь, вкус домашних закруток зависит от качества рассола. Особенно это касается огурцов.

Вот почему очень важно сделать все правильно. Кроме базовых компонентов в рассол для огурцов добавляют разнообразные ингредиенты: специи, чеснок, листья дуба, вишни, смородины и т.д. Однако важнейшим условием вкусных огурцов есть соблюдение пропорции соли и сахара. Об этом подробно рассказали на Pixelinform.

Как определить, сколько соли класть в рассол

Этот компонент можно назвать самым важным. Он оказывает влияние не только на вкус овощей, от него еще зависит сохранение продукта.

Как правило, на полтора литра жидкости рассола кладут 80 г соли для маленьких и средних огурцов. Если плоды велики, количество соли следует немного увеличить.

Количество сахара в рассоле

Для улучшения вкусовых качеств огурцов кладут сахар. Именно благодаря ему овощи обладают идеальным балансом вкуса. На килограмм огурцов в рассол кладем около десяти грамм сахара.

Этого будет достаточно для приготовления рассола. Также мы рассказывали, почему не следует переворачивать все банки после консервации.