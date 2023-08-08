Ідеальний розсіл для огірків: відомо, скільки додати солі та цукру

Секрети вдалої консервації

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму помідори. Але, про який би овоч не йшлося, смак домашніх закруток залежить від якості розсолу. Особливо це стосується огірків.

Саме тому дуже важливо зробити все правильно. Крім базових компонентів, у розсіл для огірків додають різноманітні інгредієнти: спеції, часник, листя дуба, вишні, смородини тощо. Однак найважливішою умовою смачних огірків є дотримання пропорції солі та цукру. Про це детально розповіли на Pixelinform.

Як визначити, скільки солі класти в розсіл

Цей компонент можна назвати найважливішим. Він має вплив не лише на смак овочів, від нього ще й залежить збереження продукту.

Як правило, на півтора літра рідини розсолу кладуть 80 г солі — для маленьких та середніх огірків. Якщо плоди великі, кількість солі слід трохи збільшити.

Кількість цукру у розсолі

Для покращення смакових якостей огірків кладуть цукор. Саме завдяки йому овочі мають ідеальний баланс смаку. На кілограм огірків у розсіл кладемо близько десяти грамів цукру.

Цього буде достатньо для приготування розсолу. Також ми розповідали, чому не варто перевертати всі банки після консервації.