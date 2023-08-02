Простейший рецепт помидор в душистом маринаде: вам не понадобиться ни уксус, ни стерилизация

Такие помидоры не только просто есть, но еще и просто готовить

Можно бесконечно экспериментировать со вкусом маринованных помидоров – добавлять специи и приправы, закрывать целиком или разрезать пополам. Но все же хорошо, когда в шкафу есть баночки помидоров, маринованных по классическому рецепту.

Именно такие помидоры со "Школою життя" мы сегодня и приготовим. В это сложно поверить, но без уксуса, варки и без стерилизации получатся сладко-пряные, в меру острые и вкусные помидоры.

Как приготовить маринованные помидоры без уксуса

Ингредиенты на 3 литровые баночки:

помидоры – 1,5 кг.;

чеснок – 110 г.

Для маринада на 1,5 л.

соль – 40 г.;

сахар – 120 г.;

лимонная кислота – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Помидоры моем и укладываем в банки, заливаем крутым кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 20 минут. Сливаем воду из банок в кастрюлю, добавляем сахар, соль, ставим на плиту и доводим до кипения. Провариваем минуту, снимаем с огня, добавляем лимонную кислоту, перемешиваем. Чеснок натираем на мелкой терке и ровными порциями раскладываем по банкам. Заливаем банки горячим маринадом, плотно закручиваем крышками и немного встряхиваем. Банки переворачиваем дном вверх, укутываем и оставляем до полного остывания. Хранить банки можно только в погребе, в холодильнике или на балконе.

Приготовьте к таким помидорам любимое мясное блюдо по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!