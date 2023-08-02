Простейший рецепт помидор в душистом маринаде: вам не понадобиться ни уксус, ни стерилизация
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Такие помидоры не только просто есть, но еще и просто готовить
Можно бесконечно экспериментировать со вкусом маринованных помидоров – добавлять специи и приправы, закрывать целиком или разрезать пополам. Но все же хорошо, когда в шкафу есть баночки помидоров, маринованных по классическому рецепту.
Именно такие помидоры со "Школою життя" мы сегодня и приготовим. В это сложно поверить, но без уксуса, варки и без стерилизации получатся сладко-пряные, в меру острые и вкусные помидоры.
Как приготовить маринованные помидоры без уксуса
Ингредиенты на 3 литровые баночки:
- помидоры – 1,5 кг.;
- чеснок – 110 г.
Для маринада на 1,5 л.
- соль – 40 г.;
- сахар – 120 г.;
- лимонная кислота – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Помидоры моем и укладываем в банки, заливаем крутым кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 20 минут.
- Сливаем воду из банок в кастрюлю, добавляем сахар, соль, ставим на плиту и доводим до кипения. Провариваем минуту, снимаем с огня, добавляем лимонную кислоту, перемешиваем.
- Чеснок натираем на мелкой терке и ровными порциями раскладываем по банкам.
- Заливаем банки горячим маринадом, плотно закручиваем крышками и немного встряхиваем.
- Банки переворачиваем дном вверх, укутываем и оставляем до полного остывания. Хранить банки можно только в погребе, в холодильнике или на балконе.
Приготовьте к таким помидорам любимое мясное блюдо по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!