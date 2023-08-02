Укр

Простейший рецепт помидор в душистом маринаде: вам не понадобиться ни уксус, ни стерилизация

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Маринованные помидоры - отличная закуска к мясу и гарниру
Маринованные помидоры - отличная закуска к мясу и гарниру. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Такие помидоры не только просто есть, но еще и просто готовить

Можно бесконечно экспериментировать со вкусом маринованных помидоров – добавлять специи и приправы, закрывать целиком или разрезать пополам. Но все же хорошо, когда в шкафу есть баночки помидоров, маринованных по классическому рецепту.

Именно такие помидоры со "Школою життя" мы сегодня и приготовим. В это сложно поверить, но без уксуса, варки и без стерилизации получатся сладко-пряные, в меру острые и вкусные помидоры.

Как приготовить маринованные помидоры без уксуса

Ингредиенты на 3 литровые баночки:

  • помидоры – 1,5 кг.;
  • чеснок – 110 г.

Для маринада на 1,5 л.

  • соль – 40 г.;
  • сахар – 120 г.;
  • лимонная кислота – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры моем и укладываем в банки, заливаем крутым кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 20 минут.
  2. Сливаем воду из банок в кастрюлю, добавляем сахар, соль, ставим на плиту и доводим до кипения. Провариваем минуту, снимаем с огня, добавляем лимонную кислоту, перемешиваем.
  3. Чеснок натираем на мелкой терке и ровными порциями раскладываем по банкам.
  4. Заливаем банки горячим маринадом, плотно закручиваем крышками и немного встряхиваем.
  5. Банки переворачиваем дном вверх, укутываем и оставляем до полного остывания. Хранить банки можно только в погребе, в холодильнике или на балконе.

Приготовьте к таким помидорам любимое мясное блюдо по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Закуска #Готовим дома