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С этой заправкой борщ будут просить постоянно: необычный рецепт без свеклы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы будете готовить ее ежегодно
Вы будете готовить ее ежегодно. Фото shuba.life

Ни одного дня без борща с этой заправкой

Об украинском борще можно говорить вечно. Мы знаем бесчисленное количество невероятно вкусных рецептов и каждый из них уникален и вкусен по-своему. Однако в одном сходятся абсолютно все кулинары: на его приготовление необходимо потратить много времени.

Благодаря борщовой заправке от Shuba этот процесс можно существенно ускорить. Кроме того, для такой консервации абсолютно не нужна свекла: вам понадобятся только томаты, лук, морковь и перец. Заинтригованы? Тогда приступаем!

Как приготовить борщовую заправку без свеклы

Ингредиенты на 20 порций:

  • томаты — 3 кг;
  • лук репчатый — 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • перец болгарский красный — 1 кг;
  • масло подсолнечное рафинированное — 300 г;
  • уксус 9% — 200 г;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 1 стакан.

Способ приготовления:

  1. Овощи почистите и помойте. Морковь натрите на терке. Мелко нарежьте лук и перец. Томаты перекрутите на мясорубку.
  2. Переложите в кастрюлю подготовленные овощи, добавьте сахар, соль, уксус, масло. Все перемешайте. Дайте смеси закипеть и варите 50 минут.
  3. Готовую заправку разложите по стерилизованным банкам и закрутите кипячеными крышками. Переверните вверх дном, хорошо укутайте до полного остывания, затем уберите в темное прохладное место для хранения.

Храните свою консервацию правильно по советам "Телеграфа". Именно так вы сможете наслаждаться любимой аджикой до следующего лета.

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#Рецепт #Борщ #Заправка #Готовим дома