С этой заправкой борщ будут просить постоянно: необычный рецепт без свеклы
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Ни одного дня без борща с этой заправкой
Об украинском борще можно говорить вечно. Мы знаем бесчисленное количество невероятно вкусных рецептов и каждый из них уникален и вкусен по-своему. Однако в одном сходятся абсолютно все кулинары: на его приготовление необходимо потратить много времени.
Благодаря борщовой заправке от Shuba этот процесс можно существенно ускорить. Кроме того, для такой консервации абсолютно не нужна свекла: вам понадобятся только томаты, лук, морковь и перец. Заинтригованы? Тогда приступаем!
Как приготовить борщовую заправку без свеклы
Ингредиенты на 20 порций:
- томаты — 3 кг;
- лук репчатый — 1 кг;
- морковь — 1 кг;
- перец болгарский красный — 1 кг;
- масло подсолнечное рафинированное — 300 г;
- уксус 9% — 200 г;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 1 стакан.
Способ приготовления:
- Овощи почистите и помойте. Морковь натрите на терке. Мелко нарежьте лук и перец. Томаты перекрутите на мясорубку.
- Переложите в кастрюлю подготовленные овощи, добавьте сахар, соль, уксус, масло. Все перемешайте. Дайте смеси закипеть и варите 50 минут.
- Готовую заправку разложите по стерилизованным банкам и закрутите кипячеными крышками. Переверните вверх дном, хорошо укутайте до полного остывания, затем уберите в темное прохладное место для хранения.
Храните свою консервацию правильно по советам "Телеграфа". Именно так вы сможете наслаждаться любимой аджикой до следующего лета.