С этой заправкой борщ будут просить постоянно: необычный рецепт без свеклы

Ни одного дня без борща с этой заправкой

Об украинском борще можно говорить вечно. Мы знаем бесчисленное количество невероятно вкусных рецептов и каждый из них уникален и вкусен по-своему. Однако в одном сходятся абсолютно все кулинары: на его приготовление необходимо потратить много времени.

Благодаря борщовой заправке от Shuba этот процесс можно существенно ускорить. Кроме того, для такой консервации абсолютно не нужна свекла: вам понадобятся только томаты, лук, морковь и перец. Заинтригованы? Тогда приступаем!

Как приготовить борщовую заправку без свеклы

Ингредиенты на 20 порций:

томаты — 3 кг;

лук репчатый — 1 кг;

морковь — 1 кг;

перец болгарский красный — 1 кг;

масло подсолнечное рафинированное — 300 г;

уксус 9% — 200 г;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 1 стакан.

Способ приготовления:

Овощи почистите и помойте. Морковь натрите на терке. Мелко нарежьте лук и перец. Томаты перекрутите на мясорубку. Переложите в кастрюлю подготовленные овощи, добавьте сахар, соль, уксус, масло. Все перемешайте. Дайте смеси закипеть и варите 50 минут. Готовую заправку разложите по стерилизованным банкам и закрутите кипячеными крышками. Переверните вверх дном, хорошо укутайте до полного остывания, затем уберите в темное прохладное место для хранения.

Храните свою консервацию правильно по советам "Телеграфа". Именно так вы сможете наслаждаться любимой аджикой до следующего лета.