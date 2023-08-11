З цією заправкою борщ проситимуть постійно: незвичайний рецепт без буряків

Жодного дня без борщу з цією заправкою

Про український борщ можна говорити вічно. Ми знаємо безліч неймовірно смачних рецептів і кожен з них унікальний і смачний по-своєму. Однак в одному сходяться абсолютно всі кулінари: на його приготування потрібно витратити багато часу.

Завдяки борщовій заправці від Shuba цей процес можна суттєво прискорити. Крім того, для такої консервації абсолютно не потрібні буряки: вам знадобляться лише томати, цибуля, морква та перець. Заінтриговані? Тоді приступаємо!

Як приготувати борщову заправку без буряка

Інгредієнти на 20 порцій:

томати — 3 кг;

цибуля ріпчаста — 1 кг;

морква – 1 кг;

перець болгарський червоний – 1 кг;

олія соняшникова рафінована — 300 г;

оцет 9% — 200 г;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 1 склянка.

Спосіб приготування:

Овочі почистьте та помийте. Моркву натріть на тертці. Дрібно наріжте цибулю та перець. Томати перекрутіть на м’ясорубку. Перекладіть в каструлю підготовлені овочі, додайте цукор, сіль, оцет, олію. Все перемішайте. Дайте суміші закипіти та варіть 50 хвилин. Готову заправку розкладіть по стерилізованим банкам і закрутіть кришками кип’яченими. Переверніть догори дном, добре укутайте до повного остигання, потім заберіть у темне прохолодне місце для зберігання.

Зберігайте свою консервацію правильно за порадами "Телеграфа". Саме так ви зможете насолоджуватися улюбленою аджикою до наступного літа.