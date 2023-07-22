Жодних шаф біля батареї: як правильно зберігати консервацію в квартирі

Ці секрети допоможуть вам зберегти улюблені огірки аж до весни

Навряд чи знайдеться кулінар, який не робить запасів на зиму. Однак консервація продуктів лише половина справи.

Необхідно також знати, як правильно зберігати закрутки, щоб вони не зіпсувалися. Разом із "Факти" розповімо, як зберегти улюблені огірки та помідори до самої весни.

Як зберігати консервацію у квартирі

Для кожного виду консервацій існує певна температура зберігання:

пастеризовані соління та мариновані продукти — 0-15 ° C;

непастеризована продукція — 0 ° C -2 ° C;

пастеризовані варення та джеми дозволяється зберігати за умов від 0°C до 20°C;

непастеризовані варення та джеми — від 10 ° C до 20 ° C.

Кращим місцем для зберігання консервації вважається льох або підвал з температурою 5-18 ° C. Якщо у вашому будинку його немає, то для цих цілей підійде добре утеплений балкон, де температура не опускається нижче нуля.

Також закрутки можна зберігати на кухні. Але будьте обережні: не варто ставити банки у шафки, що знаходяться біля плити чи батареї.

Відмінним варіантом для розміщення закруток може стати лоджія. Однак температура приміщення не повинна опускатися нижче 0°C інакше вміст банок просто замерзне. Також важливо, щоби на лоджії не було сиро.

Якщо у вашій квартирі є антресолі, вони також підійдуть для зберігання консервації. Головне, щоб конструкція була надійною, адже банки є досить важкими.

Перед закладкою банок на зберігання обов’язково проведіть генеральне прибирання приміщення, просушіть та продезінфікуйте всі полиці та ящики. За потреби проведіть ретельну обробку проти грибка.

Чи можна зберігати консервацію за кімнатної температури

Якщо у квартирі немає балкона, лоджії, антресолі або місця на кухні зберігати банки з соліннями можна і в житлових кімнатах: під ліжком, за диваном, вздовж стін, під столами та в інших подібних місцях. У таких випадках краще помістити банки в картонні коробки або дерев’яні ящики, що щільно закриваються.

Але пам’ятайте, що це не найкращий варіант для зберігання. Кімнатного клімату солоні огірки, квашені помідори та капуста можуть не витримати.

Щоб консервація "дожила" до весни, важливо правильно їх закривати. Телеграф ділився надійними секретами консервації на зиму.