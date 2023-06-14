Величний рецепт борщу по-київськи: так готували наші предки

Наші пращури розбирались у смачній їжі

Ми розповідали, як готувати борщ з карасями за улюбленим рецептом Тараса Шевченка. Тепер ділимось способом приготувати борщ, який у давнину їли кияни.

Звісно, знайти той самий, оригінальний рецепт борщу по-київськи вже неможливо. Але є переконливі варіанти. Одним із них — з м’ясом і моченими яблуками — ділимось разом із MetaUa.

Інгредієнти:

Вирізка яловича — 250 г;

Лопатка бараняча — 250 г;

Капуста білокачанна — 400 г;

Картопля — 300 г;

Буряк — 100 г;

Квасоля біла — ½ ст;

Яблука квашені — 2 шт;

Помідор — 3 шт;

Сало копчене — 50 г;

Олія соняшникова — 2 ст.л;

Цибуля ріпчаста — 2 шт;

Морква — 1 шт;

Корінь петрушки — ½ шт;

Корінь селери — ¼ шт;

Петрушка — 4 гілочки;

Лавровий лист — 2 шт;

Перець чорний, горошок — 3 г;

Вода холодна — 2,5 л;

Сіль — 1 ч.л;

Масло топлене — 1 ст.л.

Для бурякового квасу:

Буряк — 4 шт;

Вода холодна — 2 л.

Спосіб приготування:

Квас для борщу слід готувати щонайменше за 4 дні до самого борщу. Буряк миємо, видаляємо шкірку і розрізаємо кожен плід на 4 рівні частини. Закладаємо його в трилітрову банку та заливаємо чистою холодною водою. Далі її потрібно накрити кількома шарами марлі та відправити в холодильник. Перед борщем квасолю замочуємо на ніч. У великій каструлі кип’ятимо воду і змішуємо її з буряковим квасом. Яловичину добре промиваємо, видаляємо зайві частини та нарізаємо м'ясо шматочками середнього розміру. Заливаємо водою і готуємо на помірному вогні близько двох годин. За пів години до закінчення варіння кладемо лавровий лист і перець. Промиті помідори нарізаємо невеликими шматками то томимо на сковороді. Потім протираємо на пюре і відставляємо. Соломкою нарізаємо моркву, буряк, коріння селери та петрушки, а цибулю ділимо на чотири рівні частини. Одну залишаємо, а решту рубаємо на дрібні шматочки. Очищену картоплю нарізаємо крупно і в окремій мисці заливаємо холодною водою. Видаляємо зайве листя в капусти, дрібно її кришимо. У ступці або блендером робимо затирку з сала. В однорідну масу перетираємо шматочок цибулі, сало та петрушку. Шматочки баранини обсмажуємо до скоринки. Далі викладаємо до неї буряк і тушкуємо ще кілька хвилин. Наприкінці вливаємо чашку бульйону і накриваємо кришкою. Готуємо ще хвилин 20 на середньому вогні. У ще одній сковорідці просушуємо 7 хвилин моркву, коріння селери та петрушки, а далі додаємо до них приготоване раніше томатне пюре і ще 5 хвилин тушкуємо. З бульйону прибираємо перець і лавровий лист. На дошку викладаємо яловичину і ріжемо на смачні шматочки, попутно вибираючи кістки. Потім повертаємо її в каструлю і кладемо туди квасолю. З яблук видаляємо кісточки і хвостики. Нарізаємо, відправляємо їх у бульйон із картоплею та капустою. Через 10-15 хвилин додаємо баранину з буряком, овочі з помідорами, затірку із сала, а також петрушку та цибулю. Солимо і перчимо на свій розсуд. Ще 20 хвилин готуємо все разом. Потім вимикаємо вогонь і залишаємо борщ ще на 10-15 хвилин під кришкою.

Борщ виходить смачним, наваристим та неповторним. Обов’язково приготуйте до нього смачні пампушки з часником.