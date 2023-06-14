Навіщо професіонали додають у фарш яблуко: із цією хитрістю котлети вийдуть чудовими

Важко повірити, що яблуко у фарші може призвести до приголомшливого результату.

Відкушуєш шматочок котлети, а всередині вона неймовірно соковита — адже саме про таку страву ви мріяли? Здавалося б, у приготуванні котлет немає нічого складного, ця страва – найчастіший "гість" на столах. У кожного кулінара є свої секрети ідеальної страви.

У рецепті котлетного фаршу ми найменше очікуємо побачити у списку інгредієнтів яблука. Адже в наших уявленнях цей фрукт навряд чи поєднується з м’ясом. А разом із Ukr.Media розповімо, як можна зробити їх ще смачнішими.

До чого додавати до котлетного фаршу яблука

Загалом це дуже поширений рецепт. Котлети з яблуками часто готують на Кавказі, якщо вони готуються з жирної баранини.

Якщо додати до фаршу яблука, смак будь-якого м’яса буде яскравішим і насиченішим. Тому цей фрукт доцільний навіть у курячому фарші. Такі котлети завжди виходять соковитими, з пікантною кислинкою. А ще яблука роблять улюблені котлети не такими жирними.

Які яблука краще додавати до котлетного фаршу

Краще вибирати кислі сорти яблук. Щоб приготувати смачні котлети, потрібно очистити від шкірки, подрібнити на тертці та додати до м’яса.

А ось солодкі яблука не найкраще позначаються на котлетах. Річ у тому, що їх уподобання можуть контрастувати зі смаком котлет.

До речі, забрати зайвий жир зі сковороди під час смаження котлет можна одним способом. Прості лайфхаки допоможуть покращити смак вашої улюбленої страви.