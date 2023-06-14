Величественный рецепт борща по-киевски: так готовили наши предки

Наши предки разбирались во вкусной еде

Мы рассказывали, как готовить борщ с карасями по любимому рецепту Тараса Шевченко. Теперь делимся способом приготовить борщ, который в древности ели киевляне.

Конечно, найти тот самый оригинальный рецепт борща по-киевски уже невозможно. Но есть убедительные варианты. Одним из них – с мясом и мочеными яблоками – делимся вместе с MetaUa.

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 250 г;

Лопатка баранья — 250 г;

Капуста белокочанная — 400 г;

Картофель — 300 г;

Свекла — 100 г;

Фасоль белая — ½ ст;

Яблоки квашеные – 2 шт;

Помидор – 3 шт;

Сало копченое – 50 г;

Масло подсолнечное — 2 ст.л;

Лук репчатый – 2 шт;

Морковь – 1 шт;

Корень петрушки — ½ шт;

Корень сельдерея — ¼ шт;

Петрушка – 4 веточки;

Лавровый лист – 2 шт;

Перец черный, горошек – 3 г;

Вода холодная – 2,5 л;

Соль – 1 ч.л;

Масло топленое – 1 ст.л.

Для свекловичного кваса:

Свекла — 4 шт;

Вода холодная – 2 л.

Способ приготовления:

Квас для борща следует готовить не менее чем за 4 дня до самого борща. Свеклу моем, удаляем кожуру и разрезаем каждый плод на 4 равные части. Закладываем его в трехлитровую банку и заливаем чистой холодной водой. Затем ее нужно накрыть несколькими слоями марли и отправить в холодильник. Перед борщом фасоль замачиваем на ночь. В большой кастрюле кипятим воду и смешиваем ее со свекольным квасом. Говядину хорошо промываем, удаляем лишние части и нарезаем мясо кусочками среднего размера. Заливаем водой и готовим на умеренном огне около двух часов. За пол часа до окончания варки кладем лавровый лист и перец. Промытые помидоры нарезаем небольшими кусками и томим на сковороде. Затем протираем на пюре и отставляем. Соломкой нарезаем морковь, свеклу, корни сельдерея и петрушки, а лук делим на четыре равные части. Одну оставляем, а остальную рубим на мелкие кусочки. Очищенный картофель нарезаем крупно и в отдельной миске заливаем холодной водой. Удаляем лишние листья у капусты, мелко ее крошим. В ступке или блендере делаем затирку из сала. В однородную массу перетираем кусочек лука, сало и петрушку. Кусочки баранины обжариваем до корочки. Далее выкладываем к ней свеклу и тушим еще несколько минут. В конце вливаем чашку бульона и накрываем крышкой. Готовим еще минут 20 на среднем огне. В еще одной сковороде просушиваем 7 минут морковь, корни сельдерея и петрушки, а затем добавляем к ним приготовленное ранее томатное пюре и еще 5 минут тушим. Из бульона убираем перец и лавровый лист. На доску выкладываем говядину и режем на вкусные кусочки, попутно выбирая кости. Затем возвращаем ее в кастрюлю и кладем туда фасоль. Из яблок удаляем косточки и хвостики. Нарезаем, отправляем в бульон с картофелем и капустой. Через 10-15 минут добавляем баранину со свеклой, овощи с помидорами, затирку из сала, петрушку и лук. Солим и перчим по своему усмотрению. Еще 20 минут готовим все вместе. Затем выключаем огонь и оставляем борщ еще на 10-15 минут под крышкой.

Борщ получается вкусным, наваристым и неповторимым. Обязательно приготовьте к нему вкусные пончики с чесноком.