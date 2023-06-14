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Зачем профессионалы добавляют в фарш яблоко: с этой хитростью котлеты получатся великолепными

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Любимые котлеты можно сделать еще вкуснее
Любимые котлеты можно сделать еще вкуснее. Фото receptisalatov.com

Сложно поверить, что яблоко в фарше может привести к потрясающему результату

Откусываешь кусочек котлеты, а внутри она невероятно сочная — ведь именно о таком блюде вы мечтали? Казалось бы, в приготовлении котлет нет ничего сложного, это блюдо – частый "гость" на столах. У каждого кулинара есть свои секреты идеального блюда.

В рецепте котлетного фарша мы меньше всего ожидаем увидеть в списке ингредиентов яблоки. А ведь в наших представлениях этот фрукт вряд ли сочетается с мясом. А вместе с Ukr.Media расскажем, как можно сделать их еще вкуснее.

К чему добавлять в котлетный фарш яблоки

В общем, это очень распространенный рецепт. Котлеты с яблоками часто готовят на Кавказе, особенно если они готовятся из жирной баранины.

Если добавить в фарш яблоки, вкус любого мяса будет ярче и насыщеннее. Поэтому этот фрукт целесообразен даже в курином фарше. Такие котлеты всегда получаются сочными, с пикантной кислинкой. А еще яблоки делают любимые котлеты не столь жирными.

Какие яблоки лучше добавлять в котлетный фарш

Лучше выбирать кислые сорта яблок. Чтобы приготовить вкусные котлеты, нужно очистить от кожуры, измельчить на терке и добавить к мясу.

А вот сладкие яблоки не самым лучшим образом сказываются на котлетах. Дело в том, что их вкусы могут контрастировать со вкусом котлет.

Кстати, убрать лишний жир со сковороды во время жарки котлет можно одним способом. Простые лайфхаки помогут улучшить вкус вашего любимого блюда.

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#Яблоко #Лайфхак #Фарш #Котлеты