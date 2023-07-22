Никаких шкафов возле батареи: как правильно хранить консервацию в квартире

Эти секреты помогут вам сохранить любимые огурцы до самой весны

Вряд ли найдется кулинар, который не делает запасов на зиму. Однако консервация продуктов — лишь половина дела.

Необходимо также знать, как правильно хранить закрутки, чтобы они не испортились. Вместе с "Факти" расскажем, как сохранить любимые огурцы и помидоры до самой весны.

Как хранить консервацию в квартире

Для каждого вида консерваций существует определенная температура хранения:

пастеризованные соления и маринованные продукты — 0-15°C;

непастеризованная продукция — 0°C -2°C;

пастеризованные варенье и джемы разрешается хранить при условиях от 0°C до 20°C;

непастеризованные варенье и джемы — от 10° C до 20° C.

Лучшим местом для хранения консервации считается погреб или подвал с температурой 5-18° C. Если в вашем доме его нет, то для этих целей подойдет хорошо утепленный балкон, где температура не опускается ниже нуля.

Также закрутки можно хранить на кухне. Но будьте осторожны: не стоит ставить банки в шкафчики, которые находятся возле плиты или батареи.

Отличным вариантом для размещения закруток может стать лоджия. Однако температура помещения не должна опускаться ниже 0°C иначе, содержимое банок просто замерзнет. Также важно, чтобы на лоджии не было сыро.

Если в вашей квартире есть антресоли, они тоже подойдут для хранения консервации. Главное, чтобы конструкция была надежной, ведь банки достаточно тяжелые.

Перед закладкой банок на хранение обязательно проведите генеральную уборку помещения, просушите и продезинфицируйте все полки и ящики. При необходимости проведите тщательную обработку против грибка.

Можно ли хранить консервацию при комнатной температуре

Если в квартире нет балкона, лоджии, антресоли или места на кухне хранить банки с соленьями можно и в жилых комнатах: под кроватью, за диваном, вдоль стен, под столами и других подобных местах. В таких случаях лучше поместить банки в плотно закрывающиеся картонные коробки или деревянные ящики.

Но помните, что это не лучший вариант для хранения. Комнатного климата соленые огурцы, квашеные помидоры и капуста могут не выдержать.

Чтобы консервация "дожила" до весны, важно правильно их закрывать. "Телеграф" делился надежными секретами консервации на зиму.