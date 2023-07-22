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Никаких шкафов возле батареи: как правильно хранить консервацию в квартире

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Храните ваши запасы правильно!
Храните ваши запасы правильно!. Фото 24tv.ua

Эти секреты помогут вам сохранить любимые огурцы до самой весны

Вряд ли найдется кулинар, который не делает запасов на зиму. Однако консервация продуктов — лишь половина дела.

Необходимо также знать, как правильно хранить закрутки, чтобы они не испортились. Вместе с "Факти" расскажем, как сохранить любимые огурцы и помидоры до самой весны.

Как хранить консервацию в квартире

Для каждого вида консерваций существует определенная температура хранения:

  • пастеризованные соления и маринованные продукты — 0-15°C;
  • непастеризованная продукция — 0°C -2°C;
  • пастеризованные варенье и джемы разрешается хранить при условиях от 0°C до 20°C;
  • непастеризованные варенье и джемы — от 10° C до 20° C.

Лучшим местом для хранения консервации считается погреб или подвал с температурой 5-18° C. Если в вашем доме его нет, то для этих целей подойдет хорошо утепленный балкон, где температура не опускается ниже нуля.

Также закрутки можно хранить на кухне. Но будьте осторожны: не стоит ставить банки в шкафчики, которые находятся возле плиты или батареи.

Отличным вариантом для размещения закруток может стать лоджия. Однако температура помещения не должна опускаться ниже 0°C иначе, содержимое банок просто замерзнет. Также важно, чтобы на лоджии не было сыро.

Если в вашей квартире есть антресоли, они тоже подойдут для хранения консервации. Главное, чтобы конструкция была надежной, ведь банки достаточно тяжелые.

Перед закладкой банок на хранение обязательно проведите генеральную уборку помещения, просушите и продезинфицируйте все полки и ящики. При необходимости проведите тщательную обработку против грибка.

Можно ли хранить консервацию при комнатной температуре

Если в квартире нет балкона, лоджии, антресоли или места на кухне хранить банки с соленьями можно и в жилых комнатах: под кроватью, за диваном, вдоль стен, под столами и других подобных местах. В таких случаях лучше поместить банки в плотно закрывающиеся картонные коробки или деревянные ящики.

Но помните, что это не лучший вариант для хранения. Комнатного климата соленые огурцы, квашеные помидоры и капуста могут не выдержать.

Чтобы консервация "дожила" до весны, важно правильно их закрывать. "Телеграф" делился надежными секретами консервации на зиму.

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