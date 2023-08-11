От такого салата через минуту не останется ни ложки: рецепт-пятиминутка
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Сытное блюдо для быстрого перекуса
Различные салаты мы готовим почти каждый день. Они – частый гость как на праздничных столах, так и на семейных обедах и ужинах. Нарезать любые овощи, добавить рыбу или мясо, заправить вкусным соусом – это универсальный рецепт салата на каждый день.
Но вкусный и сытный салат можно приготовить даже без мяса и "Бабусині рецепти" это успешно доказывают! Вам нужно просто смешать морковь, огурцы, яйца и фасоль – и непревзойденное блюдо на столе! Попробуйте такой салат хотя бы раз – и без него не обойдется ни один обед!
Как приготовить сытный салат без мяса.
Ингредиенты:
- морковь – 2 шт.;
- огурцы маринованные среднего размера – 3 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- фасоль консервированная белая – 1 банка (250 г);
- зелень – укроп;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- соль, перец – по своему вкусу;
- майонез – 3 ст.л.
Способ приготовления:
- Морковь отварите, почистите и нашинкуйте мелкими кубиками.
- Маринованные огурцы нарежьте такими же кусочками, как и морковь.
- Сварите яйца, тоже нашинкуйте.
- Из банки с консервированной фасолью слейте воду.
- Перемешайте все ингредиенты, добавьте зелень и чеснок. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и наслаждайтесь!
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