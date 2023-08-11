От такого салата через минуту не останется ни ложки: рецепт-пятиминутка

Сытное блюдо для быстрого перекуса

Различные салаты мы готовим почти каждый день. Они – частый гость как на праздничных столах, так и на семейных обедах и ужинах. Нарезать любые овощи, добавить рыбу или мясо, заправить вкусным соусом – это универсальный рецепт салата на каждый день.

Но вкусный и сытный салат можно приготовить даже без мяса и "Бабусині рецепти" это успешно доказывают! Вам нужно просто смешать морковь, огурцы, яйца и фасоль – и непревзойденное блюдо на столе! Попробуйте такой салат хотя бы раз – и без него не обойдется ни один обед!

Как приготовить сытный салат без мяса.

Ингредиенты:

морковь – 2 шт.;

огурцы маринованные среднего размера – 3 шт.;

яйца – 3 шт.;

фасоль консервированная белая – 1 банка (250 г);

зелень – укроп;

чеснок – 2-3 зубчика;

соль, перец – по своему вкусу;

майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Морковь отварите, почистите и нашинкуйте мелкими кубиками. Маринованные огурцы нарежьте такими же кусочками, как и морковь. Сварите яйца, тоже нашинкуйте. Из банки с консервированной фасолью слейте воду. Перемешайте все ингредиенты, добавьте зелень и чеснок. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и наслаждайтесь!

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