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От такого салата через минуту не останется ни ложки: рецепт-пятиминутка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Овощной салат - прекрасный вариант для утоления голода
Овощной салат - прекрасный вариант для утоления голода. Фото babusyni-retsepty

Сытное блюдо для быстрого перекуса

Различные салаты мы готовим почти каждый день. Они – частый гость как на праздничных столах, так и на семейных обедах и ужинах. Нарезать любые овощи, добавить рыбу или мясо, заправить вкусным соусом – это универсальный рецепт салата на каждый день.

Но вкусный и сытный салат можно приготовить даже без мяса и "Бабусині рецепти" это успешно доказывают! Вам нужно просто смешать морковь, огурцы, яйца и фасоль – и непревзойденное блюдо на столе! Попробуйте такой салат хотя бы раз – и без него не обойдется ни один обед!

Как приготовить сытный салат без мяса.

Ингредиенты:

  • морковь – 2 шт.;
  • огурцы маринованные среднего размера – 3 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • фасоль консервированная белая – 1 банка (250 г);
  • зелень – укроп;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • соль, перец – по своему вкусу;
  • майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Морковь отварите, почистите и нашинкуйте мелкими кубиками.
  2. Маринованные огурцы нарежьте такими же кусочками, как и морковь.
  3. Сварите яйца, тоже нашинкуйте.
  4. Из банки с консервированной фасолью слейте воду.
  5. Перемешайте все ингредиенты, добавьте зелень и чеснок. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и наслаждайтесь!

Для любителей необычных блюд "Телеграф" рекомендует "летний" крабовый салат. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Салат #Готовим дома