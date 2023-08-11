Від такого салату за хвилину не залишиться ні ложки: рецепт-п’ятихвилинка
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Ситна страва для швидкого перекусу
Різні салати ми готуємо майже щодня. Вони – найчастіший гість як на святкових столах, так і на сімейних обідах та вечерях. Нарізати будь-які овочі, додати рибу чи м’ясо, заправити смачним соусом – це універсальний рецепт салату щодня.
Але смачний і ситний салат можна приготувати навіть без м’яса та "Бабусині рецепти" це успішно доводять! Вам потрібно просто змішати моркву, огірки, яйця та квасолю – і неперевершена страва на столі! Спробуйте такий салат хоч би раз – і без нього не обійдеться жоден обід!
Як приготувати салат без м’яса
Інгредієнти:
- морква – 2 шт.;
- огірки мариновані середнього розміру – 3 прим.;
- яйця – 3 шт.;
- квасоля консервована біла — 1 банка (250 г);
- зелень – кріп;
- часник – 2-3 зубчики;
- сіль, перець – на свій смак;
- майонез – 3 ст.
Спосіб приготування:
- Моркву відваріть, почистьте і наріжте дрібними кубиками.
- Мариновані огірки наріжте такими ж шматочками, як і морква.
- Зваріть яйця, теж нашаткуйте.
- З банки з консервованою квасолею злийте воду.
- Перемішайте всі інгредієнти, додайте зелень та часник. Посоліть, поперчіть, заправте майонезом та насолоджуйтесь!
Для любителів незвичайних страв "Телеграф" рекомендує "літній" крабовий салат. Смачного!