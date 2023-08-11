Від такого салату за хвилину не залишиться ні ложки: рецепт-п’ятихвилинка

Ситна страва для швидкого перекусу

Різні салати ми готуємо майже щодня. Вони – найчастіший гість як на святкових столах, так і на сімейних обідах та вечерях. Нарізати будь-які овочі, додати рибу чи м’ясо, заправити смачним соусом – це універсальний рецепт салату щодня.

Але смачний і ситний салат можна приготувати навіть без м’яса та "Бабусині рецепти" це успішно доводять! Вам потрібно просто змішати моркву, огірки, яйця та квасолю – і неперевершена страва на столі! Спробуйте такий салат хоч би раз – і без нього не обійдеться жоден обід!

Як приготувати салат без м’яса

Інгредієнти:

морква – 2 шт.;

огірки мариновані середнього розміру – 3 прим.;

яйця – 3 шт.;

квасоля консервована біла — 1 банка (250 г);

зелень – кріп;

часник – 2-3 зубчики;

сіль, перець – на свій смак;

майонез – 3 ст.

Спосіб приготування:

Моркву відваріть, почистьте і наріжте дрібними кубиками. Мариновані огірки наріжте такими ж шматочками, як і морква. Зваріть яйця, теж нашаткуйте. З банки з консервованою квасолею злийте воду. Перемішайте всі інгредієнти, додайте зелень та часник. Посоліть, поперчіть, заправте майонезом та насолоджуйтесь!

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