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Від такого салату за хвилину не залишиться ні ложки: рецепт-п’ятихвилинка

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Овочевий салат — чудовий варіант для вгамування голоду
Овочевий салат — чудовий варіант для вгамування голоду. Фото babusyni-retsepty

Ситна страва для швидкого перекусу

Різні салати ми готуємо майже щодня. Вони – найчастіший гість як на святкових столах, так і на сімейних обідах та вечерях. Нарізати будь-які овочі, додати рибу чи м’ясо, заправити смачним соусом – це універсальний рецепт салату щодня.

Але смачний і ситний салат можна приготувати навіть без м’яса та "Бабусині рецепти" це успішно доводять! Вам потрібно просто змішати моркву, огірки, яйця та квасолю – і неперевершена страва на столі! Спробуйте такий салат хоч би раз – і без нього не обійдеться жоден обід!

Як приготувати салат без м’яса

Інгредієнти:

  • морква – 2 шт.;
  • огірки мариновані середнього розміру – 3 прим.;
  • яйця – 3 шт.;
  • квасоля консервована біла — 1 банка (250 г);
  • зелень – кріп;
  • часник – 2-3 зубчики;
  • сіль, перець – на свій смак;
  • майонез – 3 ст.

Спосіб приготування:

  1. Моркву відваріть, почистьте і наріжте дрібними кубиками.
  2. Мариновані огірки наріжте такими ж шматочками, як і морква.
  3. Зваріть яйця, теж нашаткуйте.
  4. З банки з консервованою квасолею злийте воду.
  5. Перемішайте всі інгредієнти, додайте зелень та часник. Посоліть, поперчіть, заправте майонезом та насолоджуйтесь!

Для любителів незвичайних страв "Телеграф" рекомендує "літній" крабовий салат. Смачного!

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома