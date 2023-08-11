Идеальный обед за считанные минуты: рецепт сытного салата с жареной курицей
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Прекрасное блюдо на каждый день и к праздничному столу
Вкусные и сытные салаты очень выручают, если срочно нужен обед или ужин, а долго стоять у плиты не хочется. Если вы уже готовили интересную закуску с мидиями, обратите внимание на этот рецепт салата с курицей, баклажанами и морковью.
Благодаря питательным ингредиентам салат получается не только вкусным, но и очень сытным. Еще и аппетитный вид выглядит. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- 350 г куриного филе;
- 250 г баклажанов;
- 150 г моркови;
- лук;
- 2 зубчика чеснока;
- растительное масло;
- зелень по вкусу;
- 1 ст.л. соевого соуса;
- 1 ст.л. лимонного сока;
- соль и специи;
- 1 ч.л. кунжута.
Способ приготовления:
- Баклажаны нарезаем кубиками, а морковь натираем. Удобными для обжаривания кусочками измельчаем лук.
- Овощи поочередно выкладываем на разогретую сковородку. Обжариваем до готовности.
- Куриное филе нарезаем кубиками. Обжариваем. Когда мясо будет готово, добавляем к нему уже обжаренные овощи.
- Солим, перчим и готовим еще несколько минут. Все компоненты выкладываем в миску. Добавляем чеснок и измельченную зелень. Полим лимонным соком и соевым соусом. Тщательно перемешиваем, посыпаем кунжутом. Сразу подаем к столу.
Выходит очень вкусно и сытно. Можно есть его как самостоятельное блюдо, или же приготовить на гарнир ароматный запеченный картофель.