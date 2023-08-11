Идеальный обед за считанные минуты: рецепт сытного салата с жареной курицей

Прекрасное блюдо на каждый день и к праздничному столу

Вкусные и сытные салаты очень выручают, если срочно нужен обед или ужин, а долго стоять у плиты не хочется. Если вы уже готовили интересную закуску с мидиями, обратите внимание на этот рецепт салата с курицей, баклажанами и морковью.

Благодаря питательным ингредиентам салат получается не только вкусным, но и очень сытным. Еще и аппетитный вид выглядит. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

350 г куриного филе;

250 г баклажанов;

150 г моркови;

лук;

2 зубчика чеснока;

растительное масло;

зелень по вкусу;

1 ст.л. соевого соуса;

1 ст.л. лимонного сока;

соль и специи;

1 ч.л. кунжута.

Способ приготовления:

Баклажаны нарезаем кубиками, а морковь натираем. Удобными для обжаривания кусочками измельчаем лук. Овощи поочередно выкладываем на разогретую сковородку. Обжариваем до готовности. Куриное филе нарезаем кубиками. Обжариваем. Когда мясо будет готово, добавляем к нему уже обжаренные овощи. Солим, перчим и готовим еще несколько минут. Все компоненты выкладываем в миску. Добавляем чеснок и измельченную зелень. Полим лимонным соком и соевым соусом. Тщательно перемешиваем, посыпаем кунжутом. Сразу подаем к столу.

Выходит очень вкусно и сытно. Можно есть его как самостоятельное блюдо, или же приготовить на гарнир ароматный запеченный картофель.