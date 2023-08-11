Укр

Идеальный обед за считанные минуты: рецепт сытного салата с жареной курицей

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат получается не только вкусный, но и очень питательный
Салат получается не только вкусный, но и очень питательный. Фото pexels.com

Прекрасное блюдо на каждый день и к праздничному столу

Вкусные и сытные салаты очень выручают, если срочно нужен обед или ужин, а долго стоять у плиты не хочется. Если вы уже готовили интересную закуску с мидиями, обратите внимание на этот рецепт салата с курицей, баклажанами и морковью.

Благодаря питательным ингредиентам салат получается не только вкусным, но и очень сытным. Еще и аппетитный вид выглядит. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • 350 г куриного филе;
  • 250 г баклажанов;
  • 150 г моркови;
  • лук;
  • 2 зубчика чеснока;
  • растительное масло;
  • зелень по вкусу;
  • 1 ст.л. соевого соуса;
  • 1 ст.л. лимонного сока;
  • соль и специи;
  • 1 ч.л. кунжута.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарезаем кубиками, а морковь натираем. Удобными для обжаривания кусочками измельчаем лук.
  2. Овощи поочередно выкладываем на разогретую сковородку. Обжариваем до готовности.
  3. Куриное филе нарезаем кубиками. Обжариваем. Когда мясо будет готово, добавляем к нему уже обжаренные овощи.
  4. Солим, перчим и готовим еще несколько минут. Все компоненты выкладываем в миску. Добавляем чеснок и измельченную зелень. Полим лимонным соком и соевым соусом. Тщательно перемешиваем, посыпаем кунжутом. Сразу подаем к столу.

Выходит очень вкусно и сытно. Можно есть его как самостоятельное блюдо, или же приготовить на гарнир ароматный запеченный картофель.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Баклажан