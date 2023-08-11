Ідеальний обід за лічені хвилини: рецепт ситного салату зі смаженою куркою

Чудова страва на щодень і до святкового столу

Смачні та ситні салати дуже виручають, якщо терміново потрібен обід або вечеря, а стояти довго біля плити не хочеться. Якщо ви вже готували цікаву закуску з мідіями, зверніть увагу на цей рецепт салату з куркою, баклажанами та морквою.

Завдяки поживним інгредієнтам, салат виходить не лише смачним, а й дуже ситним. Ще й апетитний вигляд має. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

350 г курячого філе;

250 г баклажанів;

150 г моркви;

цибуля;

2 зубчики часнику;

рослинна олія;

зелень до смаку;

1 ст.л. соєвого соусу;

1 ст.л. лимонного соку;

сіль та спеції;

1 ч.л. кунжуту.

Спосіб приготування:

Баклажани нарізаємо кубиками, а моркву натираємо. Зручними для обсмажування шматочками подрібнюємо цибулю. Овочі по черзі викладаємо на розігріту сковорідку. Обсмажуємо до готовності. Куряче філе нарізаємо кубиками. Обсмажуємо. Коли м’ясо буде готовим, додаємо до нього вже обсмажені овочі. Солимо, перчимо та готуємо ще кілька хвилин. Всі компоненти викладаємо в миску. Додаємо часник та подрібнену зелень. Поливаємо лимонним соком та соєвим соусом. Ретельно перемішуємо, посипаємо кунжутом. Одразу подаємо до столу.

Виходить дуже смачно та ситно. Можна їсти його як самостійну страву, або ж приготувати на гарнір ароматну запечену картоплю.