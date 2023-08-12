Каждая баночка будет сокровищем: самый простой рецепт консервированого щавеля на зиму

Для ароматного борщика даже зимой

Мы рассказывали, как приготовить ароматный зеленый борщ. Но щавель бывает на рынках только весной и летом. Но это не будет — борщ с консервированным щавелем такой же вкусный, как и со свежим.

Консервированный щавель – быстрая и дешевая альтернатива свежим листьям. Зелень отлично хранится в баночках круглый год. А еще ее очень просто консервировать. Как это сделать, рассказали на портале Shuba.

Ингредиенты:

Щавель — 400 г

Соль – 1 ч. л.

Вода — 2 стакана

Способ приготовления:

Листья щавеля перебираем и тщательно промываем. Затем складываем в дуршлаг или на чистое полотенце, чтобы стекла лишняя жидкость. Когда щавель высохнет, можно обрабатывать его дальше. Мелко нарезаем сухие листики. Кипятим воду в кастрюле. Окунаем в нее нарезанные листья с солью. Перемешиваем. Накрываем крышкой, убавляем огонь. Готовим около 3-4 минуты, листья при этом изменят цвет. Нужно заранее простерилизовать банки и крышки. Деревянной ложкой перемешиваем щавель. Готовим еще 2-3 минуты на огне. Раскладываем зелень в простерилизованные банки вместе с жидкостью, в которой варился щавель. Закатываем крышками.

Банки переворачиваем, укутываем одеялом и оставляем охлаждаться. Сохранять консервацию лучше в сухом прохладном месте. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму огурцы.