Каждая баночка будет сокровищем: самый простой рецепт консервированого щавеля на зиму
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Для ароматного борщика даже зимой
Мы рассказывали, как приготовить ароматный зеленый борщ. Но щавель бывает на рынках только весной и летом. Но это не будет — борщ с консервированным щавелем такой же вкусный, как и со свежим.
Консервированный щавель – быстрая и дешевая альтернатива свежим листьям. Зелень отлично хранится в баночках круглый год. А еще ее очень просто консервировать. Как это сделать, рассказали на портале Shuba.
Ингредиенты:
- Щавель — 400 г
- Соль – 1 ч. л.
- Вода — 2 стакана
Способ приготовления:
- Листья щавеля перебираем и тщательно промываем. Затем складываем в дуршлаг или на чистое полотенце, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Когда щавель высохнет, можно обрабатывать его дальше. Мелко нарезаем сухие листики.
- Кипятим воду в кастрюле. Окунаем в нее нарезанные листья с солью. Перемешиваем.
- Накрываем крышкой, убавляем огонь. Готовим около 3-4 минуты, листья при этом изменят цвет.
- Нужно заранее простерилизовать банки и крышки. Деревянной ложкой перемешиваем щавель. Готовим еще 2-3 минуты на огне.
- Раскладываем зелень в простерилизованные банки вместе с жидкостью, в которой варился щавель. Закатываем крышками.
Банки переворачиваем, укутываем одеялом и оставляем охлаждаться. Сохранять консервацию лучше в сухом прохладном месте. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму огурцы.