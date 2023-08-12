Кожна баночка буде скарбом: найпростіший рецепт консервованого щавлю на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Для духмяного борщику навіть взимку
Ми розповідали, як приготувати ароматний зелений борщ. Але щавель буває на ринках лише весною і влітку. Але це не буда — бо борщ із консервованим щавлем такий же смачний, як і зі свіжим.
Консервований щавель — швидка і дешева альтернатива свіжому листю. Зелень відмінно зберігається у баночках цілий рік. А ще її дуже просто консервувати. Як це зробити, розповіли на порталі Shuba.
Інгредієнти:
- Щавель — 400 г
- Сіль — 1 ч. л.
- Вода — 2 склянки
Спосіб приготування:
- Листя щавлю перебираємо та ретельно промиваємо. Потім складаємо у друшляк чи на чистий рушник, щоб стекла зайва рідина.
- Коли щавель висохне, можна обробляти його далі. Дрібно нарізаємо сухі листочки.
- Кип’ятимо воду у каструлі. Занурюємо у неї нарізане листя із сіллю. Перемішуємо.
- Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь. Готуємо близько 3-4 хвилини, листя при цьому змінить колір.
- Потрібно мати заздалегідь простерилізовані банки та кришки. Дерев’яною ложкою перемішуємо щавель. Готуємо ще 2-3 хвилини на вогні.
- Розкладаємо зелень у простерилізовані банки разом з рідиною, в якій варився щавель. Закатуємо кришками.
Банки перевертаємо, вкутуємо ковдрою і залишаємо охолоджуватись. Зберігати консервацію краще у сухому прохолодному місці. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму огірки.