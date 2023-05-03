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Один ингредиент улучшит мамин рецепт: готовим зеленый борщ со щавелем

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Зеленый борщ - лучшее витаминное блюдо весной
Зеленый борщ - лучшее витаминное блюдо весной. Фото shuba.life

Полезный и вкусный борщ легко приготовить

Если вам надоели рецепты борщей с томатом, попробуйте приготовить зеленый борщ со щавелем. Это растение называют весенним королем, оно прекрасно подойдет для весенних блюд. В нем много минеральных элементов и витаминов, что поможет решить вопрос с весенним авитаминозом.

Настоящий зеленый борщ со щавелем на свиных ребрышках по рецепту Shuba — это очень полезно и вкусно. Именно такой борщ готовила всегда мама весной. Добавьте в блюдо свиные ребрышки — и борщ станет идеальным.

Как приготовить зеленый борщ со щавелем на свиных ребрышках

Ингредиенты на 6 порций:

  • свиные ребра — 500 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • щавель — 100 г;
  • вода — 2.5 л;
  • яйца — 4 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • масло подсолнечное — 20 г;
  • соль, смесь специй — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Приготовьте мясной бульон. Возьмите мясо и залейте холодной водой. Поставьте в огонь и доведите до кипения. Обязательно снимайте пенку. Проварите мясо на медленном огне в течение 40-60 минут.
  2. Извлеките ребрышки из бульона и очистите от косточек. Сам же бульон процедите и верните в него мясо. Доведите все снова до кипения.
  3. Очистите овощи от кожуры и промойте. Нарежьте картофель небольшими кубиками и положите в кипящий бульон.
  4. Морковь и лук почистите и промойте. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте на сковороде немного растительного масла и прожарьте лук и морковь в течение 5-7 минут. Готовую зажарку переложите в кастрюлю с картофелем.
  5. В это время отварите яйца в течение 5-7 минут. Залейте их холодной водой, чтобы они быстрее остыли. Очистите их от скорлупы, мелко нарежьте и добавьте в борщ. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте для аромата лавровый лист.
  6. Теперь промойте и нарежьте щавель. Как только картофель станет мягким — сразу добавляйте щавель. Доведите до кипения и снимите с огня.

Блюдо можно подавать со сметанкой или любимым соусом. Приятного аппетита!

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