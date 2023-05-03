Один ингредиент улучшит мамин рецепт: готовим зеленый борщ со щавелем

Полезный и вкусный борщ легко приготовить

Если вам надоели рецепты борщей с томатом, попробуйте приготовить зеленый борщ со щавелем. Это растение называют весенним королем, оно прекрасно подойдет для весенних блюд. В нем много минеральных элементов и витаминов, что поможет решить вопрос с весенним авитаминозом.

Настоящий зеленый борщ со щавелем на свиных ребрышках по рецепту Shuba — это очень полезно и вкусно. Именно такой борщ готовила всегда мама весной. Добавьте в блюдо свиные ребрышки — и борщ станет идеальным.

Как приготовить зеленый борщ со щавелем на свиных ребрышках

Ингредиенты на 6 порций:

свиные ребра — 500 г;

картофель — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

щавель — 100 г;

вода — 2.5 л;

яйца — 4 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

масло подсолнечное — 20 г;

соль, смесь специй — по вкусу.

Способ приготовления:

Приготовьте мясной бульон. Возьмите мясо и залейте холодной водой. Поставьте в огонь и доведите до кипения. Обязательно снимайте пенку. Проварите мясо на медленном огне в течение 40-60 минут. Извлеките ребрышки из бульона и очистите от косточек. Сам же бульон процедите и верните в него мясо. Доведите все снова до кипения. Очистите овощи от кожуры и промойте. Нарежьте картофель небольшими кубиками и положите в кипящий бульон. Морковь и лук почистите и промойте. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте на сковороде немного растительного масла и прожарьте лук и морковь в течение 5-7 минут. Готовую зажарку переложите в кастрюлю с картофелем. В это время отварите яйца в течение 5-7 минут. Залейте их холодной водой, чтобы они быстрее остыли. Очистите их от скорлупы, мелко нарежьте и добавьте в борщ. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте для аромата лавровый лист. Теперь промойте и нарежьте щавель. Как только картофель станет мягким — сразу добавляйте щавель. Доведите до кипения и снимите с огня.

Блюдо можно подавать со сметанкой или любимым соусом. Приятного аппетита!