Один ингредиент улучшит мамин рецепт: готовим зеленый борщ со щавелем
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Полезный и вкусный борщ легко приготовить
Если вам надоели рецепты борщей с томатом, попробуйте приготовить зеленый борщ со щавелем. Это растение называют весенним королем, оно прекрасно подойдет для весенних блюд. В нем много минеральных элементов и витаминов, что поможет решить вопрос с весенним авитаминозом.
Настоящий зеленый борщ со щавелем на свиных ребрышках по рецепту Shuba — это очень полезно и вкусно. Именно такой борщ готовила всегда мама весной. Добавьте в блюдо свиные ребрышки — и борщ станет идеальным.
Как приготовить зеленый борщ со щавелем на свиных ребрышках
Ингредиенты на 6 порций:
- свиные ребра — 500 г;
- картофель — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- щавель — 100 г;
- вода — 2.5 л;
- яйца — 4 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- масло подсолнечное — 20 г;
- соль, смесь специй — по вкусу.
Способ приготовления:
- Приготовьте мясной бульон. Возьмите мясо и залейте холодной водой. Поставьте в огонь и доведите до кипения. Обязательно снимайте пенку. Проварите мясо на медленном огне в течение 40-60 минут.
- Извлеките ребрышки из бульона и очистите от косточек. Сам же бульон процедите и верните в него мясо. Доведите все снова до кипения.
- Очистите овощи от кожуры и промойте. Нарежьте картофель небольшими кубиками и положите в кипящий бульон.
- Морковь и лук почистите и промойте. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте на сковороде немного растительного масла и прожарьте лук и морковь в течение 5-7 минут. Готовую зажарку переложите в кастрюлю с картофелем.
- В это время отварите яйца в течение 5-7 минут. Залейте их холодной водой, чтобы они быстрее остыли. Очистите их от скорлупы, мелко нарежьте и добавьте в борщ. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте для аромата лавровый лист.
- Теперь промойте и нарежьте щавель. Как только картофель станет мягким — сразу добавляйте щавель. Доведите до кипения и снимите с огня.
Блюдо можно подавать со сметанкой или любимым соусом. Приятного аппетита!