Одного противня будет мало: картошки по этому рецепту следует готовить двойную порцию
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Прекрасный вариант постного блюда
Картофель кажется довольно простым и "пустым" продуктом. Но мы не раз делились рецептами, опровергающими этот распространенный миф. Чего стоят только картофельный омлет родом из Испании или картофельный гратен.
Предлагаем вкусно запечь этот овощ в духовке. Блюдо очень простое, но вкусное и питательное. Отличный вариант полноценного блюда к посту или гарнира. Рецептом поделились на портале "Сенсация".
Ингредиенты:
- Картофель (молодой, большой) – 1 килограмм
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Кориандр – 5-8 зерен
- Перец красный молотый, паприка, черный перец – по вкусу
- Соль, масло, зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель моем и отвариваем вместе с кожурой. Когда немного остынет, чистим и нарезаем ломтиками.
- Добавляем соль, молотый острый перец, чеснок, паприку, масло и семена кориандра. Перемешиваем.
- Выкладываем смесь на противень. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 20 – 25 минут. Цель – невероятная золотистая корочка.
При подаче блюдо очень вкусно посыпать измельченным зеленым луком. Это может быть не только самостоятельное постное блюдо, но и гарнир – например, к сочным котлетам.