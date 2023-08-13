Одного противня будет мало: картошки по этому рецепту следует готовить двойную порцию

Прекрасный вариант постного блюда

Картофель кажется довольно простым и "пустым" продуктом. Но мы не раз делились рецептами, опровергающими этот распространенный миф. Чего стоят только картофельный омлет родом из Испании или картофельный гратен.

Предлагаем вкусно запечь этот овощ в духовке. Блюдо очень простое, но вкусное и питательное. Отличный вариант полноценного блюда к посту или гарнира. Рецептом поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

Картофель (молодой, большой) – 1 килограмм

Чеснок – 2-3 зубчика

Кориандр – 5-8 зерен

Перец красный молотый, паприка, черный перец – по вкусу

Соль, масло, зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель моем и отвариваем вместе с кожурой. Когда немного остынет, чистим и нарезаем ломтиками. Добавляем соль, молотый острый перец, чеснок, паприку, масло и семена кориандра. Перемешиваем. Выкладываем смесь на противень. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 20 – 25 минут. Цель – невероятная золотистая корочка.

При подаче блюдо очень вкусно посыпать измельченным зеленым луком. Это может быть не только самостоятельное постное блюдо, но и гарнир – например, к сочным котлетам.