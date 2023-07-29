Котлет в сметанном соусе приготовьте вдвое больше: гости будут есть одну за одной

Попробуйте — и по другому вы уже не захотите готовить!

Любите вкуснейшие и ароматные котлеты, но хотите уменьшить количество жаренного в вашем рационе? Тогда этот рецепт для вас!

Сочные котлеты в духовке со сметанным соусом по рецепту "Це Смак" – идеальный вариант для тех, кто хочет отказаться от жареного. Мягкие и нежные котлеты в сметанном соусе приготовить очень просто – с этим справится даже не самый опытный кулинар. К тому же, за один раз можно приготовить большое количество котлет и накормить всю семью и друзей. Попробуете?

Как приготовить котлеты в духовке со сметанным соусом

Ингредиенты на 7 порций:

говядина – 200 г;

свинина – 300 г;

лук – 1 шт.;

картофель – 2 шт.;

яйцо – 2 шт.;

чеснок – 5 зуб.;

молоко – 0,5 ст. л.;

хлеб – 100 г;

сметана – 200 мл;

зелень, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Очищенный лук и два вида мяса измельчите в мясорубке. Натертый на мелкой терке картофель добавьте к фаршу. В массу добавьте яйца и пропущенные через пресс 3 зубчика чеснока. Поперчить, посолить и перемешать. Смешайте молоко с белым хлебом и измельчите с помощью блендера до состояния каши. Добавьте ее в фарш вместе с измельченной зеленью, перемешайте и оставьте в холодильнике на час. Застелите противень пергаментом, смажьте его маслом. Духовку разогрейте до 180 °С. Сложившиеся котлеты выложите на противень и отправьте в духовку на 30-40 минут. Для соуса смешайте сметану и пропущенный через пресс чеснок, добавьте немного воды. Влейте соус в противень за 10 минут до готовности котлет.

Котлеты готовы, приятного аппетита. Подавайте их с картофельным пюре.